Democrazia digitale, un salto nel buio

Di fronte alla crisi senza fine della politica e alla caduta libera della credibilità di chi la incarna, da tempo va accentuandosi – ovviamente fra chi non rinuncia a interessarsi della cosa pubblica – la tendenza a chiedere una sempre maggiore democrazia diretta, vista come sistema in grado di garantire una migliore aderenza alla volontà popolare rispetto alla democrazia rappresentativa. Il concetto più o meno è questo: se non posso più fidarmi di chi scelgo come mio rappresentante, meglio se le decisioni le prendo direttamente io. Come? Una volta gli strumenti della democrazia diretta erano di fatto solamente due: le assemblee dei cittadini con potere deliberante (ovviamente solo nelle piccole comunità) e i referendum. Oggi però c'è internet, che potrebbe far sì che la democrazia venga declinata in una forma ulteriore rispetto a quelle fin qui conosciute: la democrazia digitale.

Nel 1984, quando la Rete era ancora di là da venire, Norberto Bobbio aveva in un certo senso già capito tutto: «Quando ci porremo il problema se ci sia stato sviluppo della democrazia – scriveva –, dovremo andare a vedere se è aumentato non il numero degli elettori, ma lo spazio in cui il cittadino può esercitare il proprio potere di elettore». Oggi quello spazio, grazie agli strumenti della tecnologia, sta aumentando, assumendo forme che il grande filosofo del diritto neanche poteva immaginare. Ma insieme agli spazi di esercizio della democrazia, aumentano anche i rischi correlati a tali nuovi spazi, che possono diventare quindi rischi per la democrazia stessa.

Lo abbiamo visto qualche giorno fa. La parte politica che ha la propria stessa ragion d'essere nel graduale superamento della democrazia rappresentativa a favore di una sempre più ampia partecipazione dei cittadini, è il Movimento 5 stelle. Lo strumento grazie al quale dà forma a tale progetto si chiama «Rousseau», una piattaforma informatica aperta ai propri attivisti, attraverso la quale far votare gli iscritti sui temi più diversi, proporre e selezionare disegni di legge, scegliere i candidati alle cariche più disparate, determinare l'orientamento a cui i parlamentari dovranno attenersi. Ebbene, proprio nel giorno del rilascio della versione aggiornata (e teoricamente più sicura) di tale piattaforma, un attacco hacker ha permesso di svelare una mole di dati riservati e sensibili. E la frase-beffa con cui il pirata informatico si è rivolto alle sue vittime è stata: «It's too easy play with your votes» (È troppo facile giocare con i vostri voti).

Non è una cosa da poco per la potenziale prima forza politica del Paese, che aspira a governare in virtù dell'indirizzo che grazie a quello strumento le dovrebbe arrivare dai propri sostenitori-utenti. Alle perplessità per un movimento la cui democrazia interna è spesso oggetto di feroce critica, si aggiungono ora quelle per la vulnerabilità e la manipolabilità dello strumento di democrazia diretta che ha scelto di darsi. Tutto questo non è solo la prova che la tecnologia oggi non è ancora in grado di garantire la praticabilità di una democrazia digitale, ma anche che è necessario che la sovranità popolare continui a trovare un limite nelle forme della democrazia rappresentativa: il popolo non può tutto, una mediazione e una sintesi sono inevitabili. Delegare è sempre un rischio, ma un salto nel buio del mondo virtuale è peggio.

