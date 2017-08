Colpito il simbolo della gioia di vivere

Il primo ricordo che ho di Barcellona è quello di alcuni marinai americani che trasportano sulle spalle, apparentemente senza sforzo, una cassa piena di bottiglie di birra nel caos pomeridiano delle Ramblas. La loro provvista d’alcol per la serata che stava iniziando e che probabilmente poi è finita con il ritorno verso il porto nella notte, sicuramente barcollanti, forse felici. Non avevo ancora finito il liceo e la Spagna sembrava più che addormentata, quasi catatonica: non si era ancora ripresa dalla lunga agonia del Caudillo Francisco Franco. Una cappa plumbea che sarebbe stata spazzata via solo con il ritorno a pieno titolo in Europa. Eppure Barcellona era diversa: c’erano ancora i murales che inneggiavano alle imprese del «Tertio», la Legione straniera spagnola, il nerbo dell’esercito franchista durante la «guerra civil», ma anche quelli che chiedevano la libertà della Catalogna. E soprattutto c’erano le Ramblas, piene di vita (e di borseggiatori) con i negozi dove si vendevano i «churros» e i bar dove trovavi le «caracoles picantes», le lumache piccanti che si pescano con uno stuzzicadenti. Allora come oggi.

Questo per dire che le Ramblas sono il simbolo di Barcellona. Più della Vergine Nera di Montserrat. Non un simbolo religioso, quindi. Ma il simbolo della gioia di vivere. Per questo Barcellona è stata colpita.

Si è molto discusso sul fatto che la Spagna sia un obiettivo legittimo, secondo la propaganda del terrorismo jihadista, perché una volta faceva parte del Califfato. E c’è una parte di verità in questo. Ma per quel che ne sappiamo la maggioranza dei terroristi islamici non è granché erudita. Pochi hanno studiato, quasi sempre si sono avvicinati alla religione tardivamente e da autodidatti. Gente che odiava le sottigliezze e le giustificazioni storiche ancor prima di radicalizzarsi. Semplicemente gli serve un «gancio» per mettere in atto il loro progetto di martirio, per spettacolarizzare il gesto che, attraverso la morte, darà un senso alla loro vita, secondo il loro credo distorto.

Quello che conta è il risultato, ed è lo stesso se si colpiscono civili inermi, donne e bambini: per loro siamo tutti colpevoli di vivere una vita al di fuori delle loro rozze regole pseudoreligiose. Nessuno è innocente. Nessuno ha diritto a essere risparmiato.

E non c’è nulla di meglio di un posto dove si possono colpire persone di tutte le nazionalità – i morti e i feriti provengono da più di 30 paesi – con il minimo sforzo. Le Ramblas, appunto. Ma potrebbe essere qualunque altro luogo pieno di gente, magari con meno rilievo mediatico: a Turku in Finlandia come a Wuppertal in Germania.

E veniamo ora alle armi dei terroristi. Il commando che ha agito a Barcellona ha provato a usare le bombe. Ma mentre le stavano assemblando sono riusciti a far esplodere il loro covo. Poi hanno pensato di affittare un camion, ma nessuno aveva la patente adatta. Alla fine hanno optato per due furgoni e alcuni coltelli. Terrorismo «low tech», quindi, ma non per questo meno letale.

L’unica soluzione sono difese passive: barriere che lascino passare i pedoni, ma blocchino i veicoli, anche sulle Ramblas. E apparati investigativi che si insospettiscano quando un appartamento scoppia per l’esplosione contemporanea di più bombole di gas. Non c’è una pallottola d’argento. Solo la prevenzione e la pazienza ci permetteranno di vincere la guerra.

