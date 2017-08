Le nostre barriere contro l'orrore

Ci sono immagini la cui potenza evocativa e il cui impatto emotivo valgono quanto mille articoli di giornale, quanto milioni di parole spese in approfondite analisi e infuocati talk show. Una di queste immagini è quella di alcuni imponenti camion messi di traverso venerdì scorso sullo Stradone e in alcune altre strade di accesso allo stadio Tardini, dove si giocava la prima partita di campionato del Parma. Mezzi pesanti che sono un pugno in un occhio nell'armoniosa perfezione di eleganti viali della città ducale, ma che allo stesso tempo rassicurano con la loro ingombrante mole i pedoni che si avviano verso il luogo dello svago per antonomasia. La funzione di quei «bestioni» era infatti proprio quella di fungere da barriera contro possibili attentati terroristici da parte di fondamentalisti islamici, che in più occasioni hanno usato vari veicoli come armi improprie, falciando pedoni sulle strade delle città europee. E così come sono stati posizionati camion intorno allo stadio, altrettanto opportunamente sono state piazzate fioriere giganti agli accessi delle principali vie pedonali del centro, sempre con lo stesso scopo.

Nizza, Londra, Berlino, Stoccolma, Barcellona. Quale sarà la prossima? O, se cambieranno strategia, quale sarà il nuovo diabolico sistema che si inventeranno per sterminare innocenti in modalità «low cost»? Nessuno lo sa. Quello che però sappiamo – specie ora che le minacce sono state rivolte direttamente all'Italia – è che qualunque città, grande o piccola che sia, è un possibile obiettivo di questi senzadio che uccidono in nome di Dio. Così come tutti sappiamo che dobbiamo adottare misure talora perfino surreali (ma proprio per questo, forse, più efficaci) per evitare altre tragedie: prevedendo l'imponderabile e calandoci nella fantasia malata di invasati radicalizzati, pur di anticiparli prima che mettano in atto le loro follie criminali.

L'immagine di quei camion di traverso in una Parma agostana sonnacchiosa e opulenta ci dice che nulla sarà più come prima, nemmeno qui da noi, e che si è dovuto sacrificare un ulteriore pezzo della nostra libertà e della nostra serenità per far fronte all'attacco portato alla nostra civiltà del diritto, dell'uguaglianza e della tolleranza. Quell'immagine ci dice che nemmeno città di provincia come la nostra possono più sentirsi immuni da rischi che finora avevamo immaginato plausibili solo per realtà ben più grandi e note. Oggi ogni luogo frequentato è un potenziale bersaglio: basti pensare a corso Como a Milano, la via della movida, dove dopo una certa ora i vigili disperdono i gruppi di persone troppo numerosi, perché i jiadisti al volante puntano proprio là dove l'affollamento è maggiore, magari ridendosela di gusto, come testimoniato da più persone sulle Ramblas di Barcellona.

Nemmeno noi parmigiani, che tendiamo sempre a considerarci come abitanti di un'isola felice, di una realtà a sé stante, fuori dal mondo e autoreferenziale nella sua compiaciuta unicità, ebbene nemmeno noi siamo esenti dal pericolo terroristico, per quanto assurdo e paradossale questo possa sembrare in una piccola città come la nostra. Quei camion, che interrompono brutalmente l'elegante prospettiva pensata due secoli e mezzo fa dall'architetto Petitot, sono lì a ricordarcelo.

