Amare i “nemici”, un antidoto all'odio

Chi potrà mai salvarci dall'odio che ha invaso le nostre strade, le piazze, gli autobus, le spiagge, le città, la Rete e la nostra vita? Credo che lo abbiamo pensato in molti rivedendo le sequenze dell'aggressione all'autista della Tep avvenuta l'altro giorno nella pensilina della stazione.

Siamo circondati dall'odio. Che è diventato il comune denominatore della cronaca di questi giorni: da Roma a Parma, da Rimini a Pistoia. Dove un prete, don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro, è stato attaccato da Matteo Salvini (e non solo) per una foto di rifugiati suoi «parrocchiani» in piscina. Li aveva accompagnati per far trascorrere loro una giornata diversa. Dopo gli insulti, le minacce, le gomme delle biciclette dei migranti tagliate, sono arrivati i militanti di Forza Nuova che si sono presentati alla messa della domenica per «vigilare sull'effettiva dottrina di don Biancalani». C'erano polizia, carabinieri, decine di esponenti di estrema sinistra con striscioni antirazzisti, c'era il gruppo di Forza Nuova. Poteva succedere di tutto lì su quel sagrato. Invece don Massimo cosa ha fatto? Ha accolto gli esponenti dell'estrema destra stringendo loro la mano e li ha invitati a mantenere la calma: «Ragazzi, non è necessario che ve lo dica...siamo in chiesa: rispetto non tanto per me, ma se vi dichiarate cattolici, rispetto per quello che celebriamo».

Il parroco di Vicofaro che ha portato i migranti a fare una nuotata, ha commentato Shady Hamadi, giovane scrittore italo siriano «è sicuramente colpevole di un reato, quello della misericordia: esercita il sacerdozio facendo suo il comandamento dell'amore». Lo stesso parroco che ha trattato i militanti di Forza Nuova come don Camillo faceva con Peppone e i suoi militanti, ha compiuto un altro grande gesto: ha neutralizzato l'odio.

C'è un altro sacerdote che in questi giorni ha fatto parlare di se' per la sua scelta, scatenando reazioni violente: si chiama don Franco De Donno, parroco a Ostia, che a 71 anni, dopo 36 di servizio, smette la tonaca. «Lascio la Chiesa e faccio politica». Si candiderà con un lista civica e per questo si è autosospeso dal ministero per non essere soggetto alle sanzioni previste dal Codice di diritto Canonico che vieta al clero di assumere cariche politiche o istituzionali senza permesso.

«Non vedo rappresentate le istanze che mi stanno a cuore e la politica si è allontanata dalla gente» ha dichiarato il parroco. «La considero una seconda chiamata per un servizio diverso ma più ampio per il bene comune».

Ovviamente sono scoppiate le contestazioni, il popolo del web lo ha demolito, gli attivisti di CasaPound si sono presentati davanti alla sua chiesa con tanto di striscione: «De Donno da prete a candidato. Comizi in chiesa e prima l'immigrato».

Lui ha controbattuto, ridendoci su: «Dialogherò con Casa Pound, anzi mi fanno campagna elettorale senza volerlo». Don Franco si è sempre speso per gli ultimi, contro la mafia, la sua scelta - ha commentato il vescovo Giovanni d'Ercole «mostra l'assenza di laici».

Sarebbe giusto e necessario che si impegnassero i laici per primi, ma invece è un prete «a sentire il dovere di supplire a mancanze oggi imperdonabili». ​​

