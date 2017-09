Ma la sicurezza è un bene di tutti

Giù le mani dalla sicurezza. Paladini, guasconi della domenica e difensori d'ufficio autonominatisi sono pregati di restare seduti. Perché la sicurezza - si sappia - non è di destra né di sinistra. Ma è una necessità, un'esigenza, comune. Un tema (caldissimo, certo), un argomento, un sentimento che tocca e riguarda, indifferentemente, tutti. Quelli che votano da una parte e quelli che votano l'opposto: e gli altri, che alle urne nemmeno ci vanno. Nessuno ha l'esclusiva sulla sicurezza: nessuno può, in coscienza, metterci il cappello sopra. O farne il proprio vessillo, la propria bandiera, il gonfalone da ostentare per le strade.

Non c'è alcun dubbio che il bisogno di sicurezza negli ultimi anni, anche a Parma, sia aumentato in maniera esponenziale. E che i fatti ogni giorno (è di oggi la notizia di un 35enne picchiato con ferocia e rapinato in via Monte Altissimo, nella zona, non proprio ben frequentata, della stazione) confermino che paure e disagi dei cittadini non siano campati per aria, ma abbiano un reale fondamento. Eppure, anche nella nostra città (come nel resto del Paese), il dibattito sulla sicurezza si è via via avvelenato, rischiando di trasformarsi nel ring infuocato dove due o più contendenti cercano di prevalere sui nemici di sempre.

La sicurezza non è una questione ideologica: ma, troppo spesso, viene trattata come tale. Nel dibattito, che più che mai in questo caso dovrebbe essere costruttivo e invece è quasi sempre avaro di soluzioni, la lotta alla criminalità «porta a porta», quella che rende pericolose le nostre strade è, d'abitudine, il pretesto per attaccare il nemico politico, per scavare solchi piuttosto che costruire ponti, per affermare posizioni di parte. Quando invece niente come la sicurezza è estranea a liti di cortile, insofferente a stemmi e divise, profondamente apartitica.

Perché la sicurezza, è bene ripeterlo, non è di nessuno, ma appartiene a tutti: alla pensionata parmigiana da sei generazioni che è stanca di assistere in viale dei Mille al penoso e degradante spettacolo dello spaccio come alla giovane immigrata nigeriana che non si fida più a uscire da sola a San Leonardo, che è anche il suo quartiere, la sua nuova casa. Solo giovedì scorso, a Parma, si sono svolte, non senza polemiche e strascichi, tre manifestazioni differenti sul tema della sicurezza: la fiaccolata di CasaPound, il contro-corteo (in diretta opposizione a quello del movimento di estrema destra) degli antifascisti e l'incontro che l'Anpi ha organizzato nella sua sede. Qualcuno ha parlato di minacce e intimidazioni ricevute, altri si sono appellati ai valori democratici, altri ancora hanno beccato una secchiata d'acqua in testa: chissà che non si rinfreschino le idee.

Poi, certo, possiamo stare qui a filosofeggiare che, come qualcuno sostiene, la sicurezza è «di destra» quando riguarda l'ordine pubblico e «di sinistra» quando invece concerne il sociale: ma appaiono discorsi vuoti davanti a quanto accade ogni giorno ovunque. Ancora di più nel momento in cui un bene comune come la sicurezza viene sbandierato (da parti anche completamente diverse tra loro) per riaffermare un'ideologia, il pensiero di pochi. Che non porta sollievo, e tregua nemmeno, alla preoccupazione di molti.

