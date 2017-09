Il telefonino in classe e il cervello a casa

La dipendenza da cellulare è conclamata e su questo non ci piove. Dagli assetati di nuove tecnologie allo zoccolo duro dei refrattari il fenomeno è innegabile e tutti concordano sulla necessità di trovare soluzioni per gestirlo con equilibrio. E arrivo al dunque. Con che coraggio potremo contrastare l'iperconnessione selvaggia, il multitasking che mette in stand by il cervello, la tribalizzazione linguistica da display, se decidiamo di sdoganare l'uso del telefonino anche in classe? Il ministro della pubblica istruzione Valeria Fedeli non ha dubbi: «È uno strumento che facilita l'apprendimento». Via libera alla chat tra una lezione su Dante e un'equazione, tanto saranno i prof a insegnare un uso responsabile di questo imprescindibile eldorado della conoscenza. Ma è chiara la mission formativa? La scuola, innanzitutto, educa al pensiero. È un luogo in cui la mente riconosce se stessa, prova, sbaglia, individua l'errore, lo corregge, riprova. La scuola è anche e soprattutto concentrazione. E vado avanti. È un momento importante di socializzazione e di scambio, l'ultimo baluardo dell'uso dei libri e della penna e soprattutto dell'idea di fatica e pazienza da trasmettere ai seguaci di wikipedia sempre più pigri. Non nascondiamoci dietro a un dito: lasciare il cellulare tra i banchi è una mossa ad alto rischio. E lo dimostrano le polemiche di questi giorni. Per molti siamo alla resa del sistema educativo, perché l'avanzata inarrestabile della formazione tecnologica delega la funzione del pensare a un oggetto. «Dementi digitali crescono, anche a scuola», sostiene da tempo il neuropsichiatra Manfred Spitzer. La scoperta più importante della neurobiologia moderna è che il cervello si modifica in maniera permanente attraverso l'uso e poiché impara sempre, anche l'uso del telefonino lascia le sue tracce. Diminuiscono memorizzazione e concentrazione, ma anche la capacità critica di orientarsi nella giungla delle informazioni a portata di clic. Ne è passato di tempo dalla direttiva del 2007, quando il ministro dell'istruzione Giuseppe Fioroni aveva vietato l'uso dei cellulari in classe. Pensate che arretratezza, allora venivano considerati elementi di distrazione ed erano previste anche sanzioni disciplinari. Oggi Paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro vietando tablet e telefonini in classe, mentre alla facoltà di business e tecnologie dell'Università di Aarhus, in Danimarca, una ricerca ha documentato che senza strumenti portatili, gli allievi hanno sentito una maggiore coesione, prestando molta più attenzione ai corsi e lavorando meglio della media.

Un tempo a scuola erano di rigore i dettati e i riassunti. E la lavagna tradizionale era uno strumento versatile. Nell'aria c'era l'odore di inchiostro, quaderni e gomme da cancellare al profumo di chewingum. Oggi, fra apocalittici e integrati, servirebbe solo un po' di buon senso. Basta guardarsi intorno, salire su un autobus o accomodarsi nel salotto di casa per accorgersi che i telefonini sono ormai un'estensione del corpo e della mente, ancor più per i nativi digitali. E allora, almeno a scuola, leviamoli questi aggeggi infernali, proviamo davvero a farne un uso responsabile.

pginepri@gazzettadiparma.net