La piccola vittoria di una grande Merkel

Angela Merkel avrà il suo quarto mandato da Cancelliera, confermando quello che da mesi i sondaggi prevedevano. Ma non si sa con quale coalizione.

«Die Mädchen», «la ragazzina», il vezzeggiativo con cui la chiamava, affettuosamente e paternalisticamente, Helmut Kohl, ha battuto il suo padre politico - che come in ogni buon intreccio edipico aveva pugnalato alle spalle quando per lui erano arrivate le prime vere difficoltà - sia in longevità che per capacità politica. Ma il suo partito bicefalo - la Cdu che raccoglie i popolari di ispirazione evangelica e gli alleati cattolici bavaresi della Csu - ha preso un bello schiaffone in faccia. In termini numerici - se le proiezioni che in Germania sono decisamente affidabili saranno confermate - la Cdu-Csu ha perso più dell'8% dei voti e il 33% raggiunto è uno dei peggiori risultati di sempre. Non è andata meglio ai partner di governo della «Große Koalition» - la «grande coalizione» - cioè ai socialdemocratici della Spd che non arrivano al 21% con una perdita secca di più di quattro punti percentuali rispetto alle - per loro - disastrose elezioni del 2013. I due partiti maggiori, figli delle grandi famiglie politiche europee, cioè i cristiano-popolari e i socialisti, hanno perso assieme 13 punti.

Un vero e proprio terremoto per un elettorato tradizionalmente stabile come quello tedesco. Un sisma che incrina il cardine della politica tedesca: cioè che si governi a partire dal «Mitte», il «centro», declinato nella variante popolarcristiana o in quella socialdemocratica. E negli ultimi anni le due grandi chiese politiche hanno officiato insieme.

Da ieri, però, «Die Mitte» è sempre più piccolo e, pur se ancora rilevante, è un po' meno stabile, cosa dimostrata anche dal fatto che tutti gli altri partiti - chi con percentuali da prefisso telefonico, chi con strabilianti passi in avanti (sempre in termini tedeschi) - hanno guadagnato consensi. La destra estrema di Alternative für Deutschland è il terzo partito con oltre il 13% dei voti. E' la prima volta dal 1950 che un partito a destra della Cdu-Csu entra il Parlamento. Sono voti che verranno messi in congelatore perché nessuno si prenderà la responsabilità di fare un'alleanza con loro. Ma sono voti che contano a livello simbolico e che, se i dirigenti del partito nazionalista antieuropeo e con venature xenofobe saranno abbastanza abili, potrebbero determinare l'agenda politica dei prossimi anni. Hanno ottenuto un ottimo risultato anche i liberali, che tornano nel Bundestag. Bene anche i verdi. Pure la «Linke» - la sinistra - ha guadagnato qualche zero virgola.

A questo punto per la Merkel formare una coalizione è un bel problema. Le soluzioni - tenendo conto che i voti di AfD sono più radioattivi del plutonio - sono due. Una è la riedizione della «grande coalizione», ma è già stata esclusa da Martin Schulz, il leader della Spd che per ora rimane in sella in mancanza di meglio. Resta la coalizione «Giamaica» con i liberali (che tradizionalmente sono rappresentati con il giallo) e con i verdi. Con il nero della Cdu-Csu si ottiene la bandiera dello stato caraibico. In questo caso i numeri ci sono, ma un programma che metta insieme un partito «pro-business» come i liberali e un partito ecologista piuttosto radicale come i verdi è difficile da immaginare. Le Merkel riuscirà a venire a capo del puzzle e soprattutto riuscirà a formare una coalizione funzionante? Questa per lei è la sfida più grande.

