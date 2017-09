Macron, il visionario ha i piedi per terra

Emmanuel Macron è innamorato dei simbolismi, delle date storiche, della esibizione ostentata dei segni del potere. La presidenza della Repubblica francese, poi, cucita per le spalle di un gigante come il generale Charles De Gaulle, è una presidenza imperiale. Un problema per chi non ha le caratteristiche giuste, come François Hollande che sembrava capitato all'Eliseo dopo aver vinto una lotteria. Un'opportunità per chi, come Macron, soprannominato «Jupiter» per far capire la modesta considerazione che ha di se stesso, invece sembra fatto apposta per vestire questi panni.

Il discorso sull'Europa che ha tenuto martedì pomeriggio alla Sorbona, per esempio, è tessuto di rimandi e citazioni del passato. Prima di tutto il luogo è lo stesso del dibattito che oppose, 26 anni fa, un già malato François Mitterrand, considerato il modello di Macron, al gollista Philippe Séguin - un sovranista, diremmo ora - prima del referendum sull'adozione del Trattato di Maastricht. Un dibattito che è ancora nella memoria dei francesi. E poi le parole e le citazioni del discorso, impostato tutto sui toni alti, con fortissime connotazioni emotive, che in realtà suonano sempre un po' false sulla bocca di Macron che è piuttosto algido e altero. Il riferimento è al discorso tenuto da Robert Schuman, il ministro degli Esteri francese considerato assieme ad Adenauer e a De Gasperi uno dei padri dell'Unione europea, il 9 maggio del 1950. Un discorso importante perché è l'atto fondativo della Ceca, la comunità europea del carbone e dell'acciaio, la prima delle istituzioni sovranazionali che poi sarebbero sfociate nella Ue.

Nel discorso Schuman ricorda, e non era difficile farlo visto che nel 1950 le cicatrici delle seconda guerra mondiale erano ancora evidenti in tutti i paesi del vecchio continente, che il «non aver fatto l'Europa ci ha portato alla guerra». E questa è la citazione esplicita fatta da Macron. Non che ora sia in gioco un'improbabile guerra tra gli stati europei. Ma l'urgenza è la stessa, visto che le sfide della globalizzazione, della sicurezza e delle ondate migratorie impongono una dimensione comune. E l'Europa ha bisogno di avere più velocità per raggiungere un'unione più stretta tra i paesi che hanno la volontà di andare avanti e di legami meno stretti per chi sceglie di fermarsi e di mantenere una maggiore autonomia. Una visione nella quale, nell'ottimismo della volontà di Macron, c'è spazio anche per la Gran Bretagna se deciderà di sciogliere in modo «soft» il nodo della Brexit. Quello che invece nel discorso di Macron non c'è è una chiara strategia per una maggior integrazione economica dell'Eurozona. E si capisce il perché. Mentre, infatti, su molte proposte, come il potenziamento del programma Erasmus, la lotta comune al terrorismo, le politiche dell'immigrazione, c'è un consenso almeno a parole quasi unanime, sull'integrazione economica la Germania ha una posizione molto più cauta perché ha paura di essere chiamata a ripianare l'enorme debito degli stati mediterranei, Italia in primis. Quindi la vaghezza di Macron è strategica. E qui torna ancora Schuman convinto che «l'Europa non si farà in un colpo, né grazie a una costruzione d'insieme: si farà grazie a delle realizzazioni concrete capaci di creare una solidarietà di fatto». E così è successo. Ma basterà questo approccio incrementale, pur condito di parole alate, a far ripartire il motore dell'Europa?

