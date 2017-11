L'inganno della storia politicamente corretta

Manca meno di un mese a Natale. A ricordarlo ai credenti sarà domenica l'inizio dell'Avvento; per i non credenti ci penseranno le luminarie che rallegrano le vie del centro. Per gli uni e gli altri arrivano puntuali le direttive di alcuni dirigenti scolastici «illuminati». C'è chi vieta di far cantare canzoni natalizie, chi impedisce l'allestimento del presepe e chi, è notizia di pochissimi giorni fa, come Nicolò La Rocca, preside della scuola elementare e dell'infanzia Ragusa Moleti di Palermo, impedisce agli insegnanti di far recitare le preghiere ai bambini perfino nell'ora di religione. Via anche una statuetta della Madonna e alcune immagini come quella di Papa Francesco.

Ora, premesso che se un genitore iscrive il figlio all'ora (facoltativa) di religione si suppone che voglia che il pargolo abbia un'educazione spirituale oltre che scolastica, quello che dà veramente fastidio di questo continuo voler imporre un malinteso senso di «politicamente corretto» è la completa astrazione dalla realtà storica.

Se in Italia ancora oggi (anche se sempre meno) nelle case si fa il presepe è perché circa novecento anni fa un frate di nome Francesco pensò bene di far rivivere la natività di Cristo con una rappresentazione. Quella rappresentazione è entrata nel cuore dei credenti che, secolo dopo secolo, hanno voluta riproporla. Allo stesso modo, con tempi e modalità diverse, è stato per le preghiere, le canzoni e le infinite forme di devozione. Che sono diventate un patrimonio culturale, ancor prima che religioso, della nostra terra e delle nostre genti. Volerlo negare, indipendentemente dal fatto che si creda o meno, è negare la storia. Negare il terreno nelle quali affonda le sue radici un popolo.

Ma gli esempi di questa clamorosa mancanza di prospettiva storica non riguardano solo l'Italia e la religione. Anche all'estero abbondano gli esempi. Prendiamo il caso della rivolta di qualche mese fa contro le statue di Colombo e il voler rinnegare, in alcuni stati degli Usa, il Columbus Day. Motivo? Il povero Cristoforo (che nelle Americhe ci si è imbattuto per sbaglio nella sua ricerca di una strada più veloce e meno rischiosa per arrivare alle Indie) sarebbe colpevole delle nefandezze che i conquistadores avrebbero fatto negli anni successivi.

O ancora, il movimento - sempre negli Usa - che la scorsa settimana osteggiava il Thanksgiving Day (la festa del ringraziamento) adducendo ai padri pellegrini le colpe del successivo sterminio delle popolazioni indigene americane.

Tutte queste iniziative hanno in comune l'incapacità di guardare gli avvenimenti storici con gli occhi dei contemporanei e la pretesa di volerli giudicare secondo i valori di oggi. Che dovremmo dire allora degli egizi, capaci di costruire le piramidi, e una delle più grandi civiltà mai viste prima, ma sulla pelle di milioni di schiavi ebrei (e degli altri paesi del medio oriente)? E gli esempi potrebbero essere mille.

Non si può pretendere da persone nate centinaia, se non migliaia, di anni fa lo stesso sentire che abbiamo noi. Così come non si può rinnegare la storia nel suo complesso. Perché nel bene e nel male ha fatto sì che noi oggi siamo quello che siamo.

