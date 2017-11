Berlusconi e Salvini alleati "obtorto collo"

Ultimo motivo di scontro, il generale Gallitelli candidabile a premier va così ad allungare il catalogo dello scontento tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati sempre più “obtorto collo”, dediti a un quotidiano dispettoso testa a testa la cui ferocia polemica anziché attenuarsi aumenta di pari passo con il crescere dei consensi al Centrodestra che i sondaggi quantificano al 38,5 per cento. La lista dei dissapori è fitta di capitoli: Umberto Bossi, Angela Merkel, Legge Fornero, Movimento 5 stelle, gli ex di Scelta civica. Il continuo sciorinare nomi papabili di premierato da parte di Berlusconi. E poi è alle viste un nuovo spinosissimo problema, che potrebbe essere intitolato alla Aldo, Giovanni e Giacomo come “Due leader e la Quarta gamba”: il dover far spazio a nuove liste alleate di centro formate dai nostalgici democristiani Cesa, Fitto, Rotondi, Mastella; e dai laici liberali Parisi, Quagliariello,Tosi, nonché Zanetti ex Scelta civica. Appunto la Quarta gamba, che nei piani di Berlusconi aumenterà il tasso di moderatismo ed europeismo del Centrodestra. Quello tra Salvini e Berlusconi è uno scontro generazionale e caratteriale ma soprattutto tra due modi di fare politica, tessitore di reti sottili e affabulatore sirenico l’ex Cavaliere tornato al centro dello scenario politico; categorico, tranciante e irruento il leader leghista. Alleato di ferro con la Merkel il primo? Salvini: «E’ una cosa da chiarire. Non voglio andare al governo per fare la succursale di Berlino». Berlusconi individua nei Cinquestelle il nemico numero uno? Il segretario della Lega: «Sbagliato. Su certi temi ci si può confrontare…». La fiducia riposta l’uno nell’altro è ormai quasi inaridita. Al punto che Salvini chiede un patto anti-larghe intese con il Pd scritto e sottoscritto da affidare al notaio, ricevendo da Berlusconi un sorriso acido e una minaccia estrema: «Bossi è un amico. Se nessuno lo candida, sarà in lista con me». La cosa sarebbe imbarazzante per Salvini, in rotta con il fondatore, e provocherebbe contraccolpi dentro la stessa Lega. La sfida lanciata dal giovane rampante leghista è totale: «Che cosa vuol fare Berlusconi con le pensioni? Lui ha votato la Legge Fornero. Io la voglio cambiare…». Altra stilettata: «Che senso ha lanciare un nome ogni settimana? Marchionne, Draghi, Montezemolo,Tajani e adesso il generale Gallitelli. Il prossimo sarà un alpino o un vigile urbano?». In realtà la strategia di Berlusconi è chiara da tempo: il candidato premier toccherà al partito più votato nella coalizione vincente. E’ convinto che Forza Italia otterrà almeno il 20 per cento, ben sopra la Lega. Ha sempre avuto la certezza di poter indicare un premier formidabile: se stesso. Se non sarà possibile, se la sentenza della Corte Europea confermasse l’esclusione o arrivasse fuori tempo massimo, l’ex Cavaliere ha in mente tutta una serie di persone candidabili, tranne Salvini. Il segretario della Lega ha fatto della mancanza di sicurezza il cavallo di battaglia? Berlusconi estrae il coniglio dal cilindro, anzi il leone: un generale. Come a dire: signori, vi sentireste più tranquilli con l’ex comandante dei carabinieri o un politico molto bravo a far comizi ma senza alcuna esperienza né amministrativa né di governo?