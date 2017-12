Gli scafisti del pallone

Che ci fosse del marcio nel calcio, se ne erano accorti tutti e da molto tempo. E non va certo nella direzione di una bonifica il proliferare delle scommesse, per carità, in gran parte legali (ma le tasse dove vengono pagate?) che online toccano ormai ogni partita di ogni campionato di ogni sperduto paese sul pianeta. L'Italia eliminata nelle qualificazioni ai Mondiali nei giorni scorsi aveva anche dato la stura a numerose e approfondite indagini sui mali profondi del movimento calcistico nazionale. Tra questi, in tanti hanno puntato il dito contro l'eccessiva presenza di stranieri nei nostri vivai. E' di ieri la notizia che la polizia, come documentiamo nelle pagine di cronaca, ha smascherato un'organizzazione che faceva arrivare illegalmente ragazzini della Costa d'Avorio in Italia per poi farli tesserare da club possibilmente professionistici. Li reclutava nelle scuole calcio, quindi tra i più promettenti, sradicandoli da casa per affidarli a personaggi come quelli arrestati ieri. Uno sfruttamento vero e proprio, come sempre a fini di lucro. E' un po' il destino dell'Africa e il colonialismo, a ben guardare, ha preso altre forme ma non è mai finito. Sulle nostre strade, e non da oggi, ci sono prostitute e «cavallini» della droga, gente che si guadagna da vivere così, oltre i limiti delle nostre leggi, ma solo perché qualcuno che spesso non è africano ne ha un tornaconto economico esentasse. Il mondo del calcio non è mai stato un angolo di paradiso quanto a etica e valori morali. C'è il calcioscommesse, c'è il doping, ci sono le gare aggiustate, ci sono le finte plusvalenze, gli stipendi promessi e non pagati, i fallimenti, tifosi a volte troppo esaltati. Se vogliamo invece restare ai documenti contraffatti, vengono in mente Lazio e Inter che cercarono nel '99 di «naturalizzare» illegalmente Veron e Recoba. O il caso Luciano-Eriberto. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque...

Nelle categorie giovanili girano meno soldi ma la fanno da padrone le spropositate ambizioni di genitori e società, che calpestando il diritto dei loro ragazzi a un'attività sportiva che formi e ricrei invece di stressare e illudere, rendono ogni campetto di periferia un terreno di battaglie e disvalori.

Speriamo che chi ha sfruttato i ragazzini ivoriani ne paghi il pegno. E' una brutta storia, che magari tocca Parma solo marginalmente, ma di cui nessuno sentiva il bisogno. Si sente, invece, il bisogno di un'idea diversa dello sport intesa come pratica pulita, che arricchisce il corpo, la mente, e non necessariamente il portafogli.