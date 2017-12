Russiagate, la spina nel fianco di Trump

La decisione dell'ex generale - e, per pochi giorni, consigliere per la Sicurezza nazionale Usa - Michael Flynn di dichiararsi colpevole di aver mentito agli agenti federali che lo avevano interrogato in merito ai suoi rapporti con l'ambasciatore russo a Washington, Sergei Kislyak, non è stata sicuramente una buona notizia per Donald Trump. Ma non è nemmeno un colpo da knock-out.

In effetti siamo ancora piuttosto distanti dall'avere una prova delle presunte collusioni tra il team che ha gestito la campagna presidenziale vittoriosa di Donald Trump e una potenza straniera, anzi «la potenza straniera», cioè la Russia. Quello di cui Flynn si è dichiarato colpevole, infatti, è l'aver dichiarato il falso, ma - visto che Trump era il presidente eletto e non un semplice candidato - i contatti tra i suoi uomini e l'ambasciatore russo - per quanto inopportuni, non erano in sé sbagliati o illegali. Anzi, in una situazione di grave tensione internazionale in cui la Russia minacciava sanzioni in ritorsione a quelle decise dall'Amministrazione Obama, questi contatti erano in qualche modo anche giustificati.

I problemi veri per Trump potrebbero nascere se lo «special prosecutor» Robert Mueller - che è stato a capo dell'Fbi - riuscisse a dimostrare - attraverso le dichiarazioni di Flynn - che qualcuno all'interno del team di transizione di Trump avesse saputo dei suoi colloqui con Kislyak e li avesse autorizzati, ma non avesse impedito a Flynn di mentire all'Fbi compiendo quella che nel diritto americano viene definita una «obstruction of justice», un intralcio alle indagini. Secondo i giornalisti americani è probabile che il genero di Trump - e suo consigliere fidato - Jared Kushner fosse a conoscenza dell'iniziativa di Flynn. Ma la catena delle responsabilità si ferma qui perché è impossibile che Kushner, anche messo alle strette, decida di mettere in mezzo suo suocero.

Ma anche se, in qualche modo, si arriverà a coinvolgere Trump è molto difficile che il processo di «impeachment», cioè la messa in stato d'accusa del presidente, possa partire, visto che per questo serve la maggioranza della Camera dei rappresentanti e la maggioranza - neppure risicata - dei deputati è repubblicana e sostanzialmente allineata con il presidente.

Detto questo però, è anche vero che, dal punto di vista dell'opinione pubblica, l'inchiesta sul Russiagate sta indebolendo Trump. Per ora quattro membri della campagna di Trump sono stati coinvolti dalle indagini. Oltre a Flynn, infatti, c'è George Papadopoulos, un greco-americano, ex consulente del presidente per la politica estera, che ha ammesso di aver avuto contatti con i russi per cercare di screditare Hillary Clinton. Ma anche qui non ci sono contatti diretti con il tycoon, ma, con tutta probabilità, con suo figlio Donald jr. Poi ci sono Paul Manaford e il suo socio Rick Gates - che non hanno ammesso nulla - e che sono indagati per gravi reati - come la cospirazione e il riciclaggio - ma per attività che erano precedenti all'incontro con Trump. Quello che emerge, insomma, è la vicinanza dello staff di Trump con la Russia di Putin, ma questo non è un reato. Anche se è un fardello pesante dal punto di vista politico.

