Le troppe gambe della sinistra italiana

La nascita di «Liberi e uguali», il movimento messo in piedi dai reduci del Pd e dalle aggregazioni alla sua sinistra induce ad alcune considerazioni. Una di carattere personale-istituzionale che affronteremo alla fine. L’altra di tipo politico.

Quest’ultima è decisiva per la partita che ci apprestiamo ad affrontare, la più difficile della storia repubblicana, a parte quella del 18 aprile 1948 (Democrazia Cristiana contro Fronte del Popolo), dalla quale uscì la maggioranza democratica del suo primo Parlamento. Infatti, l’evoluzione di questa seconda Repubblica, una volta celebrato il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sembra arrestatasi e, in un parziale gioco dell’oca, tornata all’antico. Infatti, se non ci fosse il Movimento 5 Stelle e questo «Liberi e uguali» i protagonisti sarebbero quelli del 1994, il centrodestra e il centrosinistra.

Nell’ultimo anno, una frazione del Pd, quella perdente nel penultimo Congresso celebratosi l’8 dicembre 2013, ha deciso di non poter più accettare la posizione di minoranza e, motivando politicamente le proprie decisioni, ha lasciato la grande casa nata nel 2008, costituendo uno dei tanti partitini di cui è popolata la storia della sinistra italiana, «L’art. 1 Movimento Democratico e Progressista», la cui leadership sostanziale è da attribuire a Bersani e D’Alema.

Giusto? Sbagliato? Non sono domande cui possa darsi una risposta oggettiva, anche se la formazione – a suo tempo – del Pd era rivolta alla creazione di un partito grande nel quale le forze del centro-sinistra e della sinistra potessero coesistere per l’attuazione di una politica riformista. E anche se il nuovo movimento ha compromesso le «chanches» del Pd nella prossima competizione.

L’avvicinarsi della data elettorale, tuttavia, ha spinto alcuni gruppi della sinistra storica a cercare ulteriori intese tali da far sperare in un numero di seggi idoneo all’esistenza politica nel nuovo Parlamento. Da un lato radicali e amici di Pisapia in relazione al Pd. Dall’altro Sinistra italiana e Possibile, il movimentino del milanese Pippo Civati, in relazione ai bersaniani.

È su queste tre gambe che nasce ora «Liberi e uguali», accreditato ieri di un 6% probabilmente indotto dalla recente celebrazione della Convention fondativa.

Un’operazione che ha molte probabilità di condurre al deragliamento complessivo di tutto ciò che esiste alla sinistra di Alfano, rendendolo inidoneo a mantenere il ruolo assunto negli ultimi anni.

Nella storia delle nazioni, gli uomini e i partiti passano e non è il caso di piangere sugli errori compiuti dai vari protagonisti della vicenda italiana.

Rimane tuttavia sul tappeto un delicato problema istituzionale e, naturalmente, politico: si chiama Pietro Grasso. Il senatore è stato nominato (come e da chi è ignoto) «capo» della nuova formazione. Continuerà, però, a essere il presidente dell’Assemblea di Palazzo Madama e il supplente designato del presidente della Repubblica. Un concreto, reale, insanabile conflitto di interessi pende su di lui.

Non c’è modo di risolverlo, a meno che – ed è da escludere – Grasso non lasci l’incarico.

Ne usciremo vivi, certo. Ma con un ulteriore, sensibile scivolamento del costume istituzionale.

