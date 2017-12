Io sto con gli scoiattoli

Ammettiamo che la scelta di Fedez a Capodanno (anche se tanti parmigiani sembrano non gradire) sia stata presa per accontentare i più giovani e fare marketing territoriale. Ammettiamo che la spesa di 250mila euro prevista dalla determina comunale si riveli sovradimensionata e l'evento venga a costare molto meno. Ammettiamo che parte dell'importo sia coperto dagli sponsor (ma allora perchè non dirlo subito?). Ammettiamo che, stanti i nuovi regolamenti che limitano gli eventi affollati, la Cittadella sia la soluzione più praticabile. Ammettiamo che i residenti del quartiere, non propriamente dei festaioli, per la notte di San Silvestro possano chiudere un occhio e magari entrambe le orecchie. Ma degli scoiattoli del parco vogliamo parlarne? Qualcuno ha chiesto il loro parere? Già l'anno scorso, causa inverno mite, non erano andati in letargo. Ora che possono finalmente schiacciare un pisolino li facciamo svegliare in piena notte da un rapper tatuato che ha in repertorio canzoni dai titoli «Musica del cazzo» e «Pieno di stronzi»? fmonaco@gazzettadiparma.net