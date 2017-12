Guerra agli spacciatori. Ma anche al consumo

L'abbiamo detto: non lasciamoli soli. Facciamo fronte comune contro lo spaccio diffuso. Sosteniamo i gruppi di cittadini che organizzano biciclettate contro i pusher, rilanciamo l'appello di coloro che mettono a rischio la propria incolumità per riprendersi le strade e i borghi. Anche la Gazzetta di Parma è scesa in campo con loro per la sicurezza della città. Ma basta? E' sufficiente insistere sui pusher e sullo spaccio? L'azione riesce ad essere efficace? No, non basta. Bisogna fare qualcos'altro. C'è un livello della questione più complesso e forse più difficile da stanare. L'altra faccia della medaglia: il consumo di droga.

Pusher e consumatori. Se ci sono decine e decine di spacciatori, la ragione è semplice: ci sono migliaia e migliaia di consumatori. E' vero, lo spaccio è arrogante e non si nasconde più: anni fa lo scambio di droga avveniva negli angoli bui, oggi i pusher stanno nelle strade illuminate. E questo è intollerabile per la gente normale, che esasperata chiede più controlli e se li fa anche da sola. Perché questa palese provocazione? La domanda di droga è cresciuta a dismisura, il consumo sta assumendo sempre più l'abito della normalità. Ieri sul Corriere della Sera lo psichiatra Fulvio Scaparro ha scritto un editoriale sui recenti casi di bambini intossicati: «Droghe, se il rischio non è light». Per dire che la droga ha fatto ingresso nelle case, nelle famiglie. Abbiamo fatto la battaglia - giustissima - contro le sigarette, contro l'abuso di alcol e di farmaci. Ma non c'è nulla di light, di leggero, nella droga: «La cannabis, che conoscevamo negli anni '70 del secolo scorso, oggi non esiste quasi più. A quel tempo il contenuto dei prodotti psicoattivi della cannabis era del 3-5 %, mentre in alcuni estratti oggi si arriva fino al 30%». «Le droghe mutano velocemente ed è difficile tenerne il passo e comprenderne gli effetti». Allora la battaglia contro il consumo è quella davvero decisiva. Il terzo livello, dopo lo spaccio e la gente in strada. Ma è anche la più difficile.

Che fare? Si è detto: educazione in famiglia, nelle scuole, campagne sui mezzi di comunicazione. Va benissimo. E' indispensabile creare un clima culturale che stigmatizza il consumo di droga. Chi va a comprarsi la dose, deve sapere che compie un atto che la comunità non vede di buon occhio. Va sì cancellata con un colpo di spugna la sfacciataggine del pusher, ma anche quella del consumatore, entrambi complici nell'atto di scambio. Allora viene da azzardare una provocazione: perché non trovare una forma di sanzione anche per il consumatore? Alcuni Comuni l'hanno fatto con la prostituzione: a Firenze, ad esempio, i clienti delle prostitute rischiano procedimenti penali e multe. Una soluzione radicale, certo: ma anche lo spaccio che invade le nostre strade richiede un'azione forte. Sulla sicurezza urbana esiste il decreto del ministro Minniti che attribuisce più poteri a sindaci e questori. Parla di decoro, di vivibilità delle città, di riqualificazione delle aree degradate. Il nostro sindaco ha più volte dichiarato che il consumo è l'altra faccia dello spaccio. Ha ragione. Non lasciamo soli i cittadini che pedalano in strada. Troviamo il modo di sanzionare anche chi compra droga e foraggia i pusher. E' una provocazione, ripetiamo. Ma che almeno si faccia una campagna come quella che si è fatta per le sigarette.

amferrari@gazzettadiparma.net