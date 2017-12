Da Pisapia ad Alfano, Renzi perde gli alleati

Il ritiro di Giuliano Pisapia e Angelino Alfano dalla scena politica e dall'alleanza di centrosinistra lascia il Pd ancora più solo. Il campo progressista si sfarina: molti dei suoi seguaci vanno verso “Liberi e Uguali” di Pietro Grasso (forse si aggiungerà anche Laura Boldrini). La lista alla sinistra del partito di Renzi diventa ancora più debole, elettoralmente, di quella che i sondaggi già stimavano intorno all'1% dei voti (una soglia, peraltro, sotto la quale si diventa “lista civetta” e i voti non vengono calcolati per il risultato proporzionale della coalizione): forse ci saranno i Verdi, Italia dei valori e il Psi (più Tabacci), ma si tratta di un “cartello” potenzialmente non tanto dissimile da quel Centro democratico che - alleato con Pd, Sel e Svp - ottenne alla Camera, nel 2013, lo 0,49% dei voti. Sul versante destro dello schieramento, anche Ap sembra divisa fra chi (Beatrice Lorenzin, Pierferdinando Casini) è disposto a restare alleato del Pd e chi (Lupi, Formigoni) vuole invece andare altrove. La forza elettorale stimabile di un soggetto politico moderato apparentato col partito di Matteo Renzi appare più o meno quella dell'Udc del 2013 (1,79%). Inoltre, il terzo potenziale alleato, la lista laica “Più Europa” di Emma Bonino, ha problemi con la raccolta delle firme (è l'unico soggetto politico senza un gruppo parlamentare preesistente, quindi non è esentato) e forse avrà bisogno di ottenere dal governo Gentiloni un decreto per dimezzare il numero delle sottoscrizioni necessarie per partecipare alle elezioni.

Le prospettive del centrosinistra non sono rosee: i sondaggi stimano la coalizione guidata dal Pd fra il 28 e il 30%, cioè forse quanto basta per restare al secondo posto precedendo di poco il M5S, ma distante dal 35% attribuito al centrodestra. Il problema è che l'effetto “bandwagon”, che già premiò Renzi nel 2014, va oggi in direzione della coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni. I quali hanno i loro contrasti, ma sanno benissimo che il vento è favorevole e va sfruttato. Il problema degli alleati del Pd - che non si pone per “Più Europa”, ma per le “ali” della coalizione - è che stare al confine a destra o a sinistra significa subire una doppia concorrenza: da un lato (ex Campo progressista) quella del partito di Grasso - che ha un programma più di sinistra e un'impronta antirenziana - e quella del Pd, che non può “donare sangue” ai partiti minori; dall'altro (Ap) la scelta fra una rappresentanza “di testimonianza” con Renzi e un posto in un centrodestra che sembra molto più accogliente e vasto.

Inoltre ci sono due storie personali, in questa vicenda. Quella di Pisapia, che ha tentato di ricucire una tela strappata da tre anni di dispute all'interno della sinistra (e che, esausto, ha deciso di lasciare) e quella di Alfano, sconfitto persino in Sicilia alle regionali e additato - a sinistra come a destra - come l'uomo la cui presenza avrebbe fatto saltare ogni ipotesi d'accordo. Entrambi sono vittime della scelta tattica del Pd di accantonare lo “ius soli” per una legge (quella sul testamento biologico) più facile da approvare. A consuntivo, lo “ius soli” rischia di far male a Renzi: gli ha fatto perdere due alleati ed è diventato la bandiera dei suoi avversari di sinistra.

@LucaTentoni1