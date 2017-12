Il Paese della pizza e del pizzardone

Gloria al Paese della pizza napoletana elevata dall’Unesco a patrimonio dell’umanità e un monumento ideale al pizzardone, il vigile urbano della Capitale immortalato da Sordi e legittimato dalla magistratura a presentare certificati fasulli di malattia generosamente concessi da medici sulla base di visite “telefoniche”: pronto mi dica, dottore ho la febbre a 38, stia riguardato, aspirine e riposo assoluto, non prenda freddo. E faceva freddo, in effetti, quel 31 dicembre 2014 in una Roma pronta a festeggiare l’anno nuovo tra concerti e manifestazioni varie, con seicentomila persone festanti per le strade. Sicché il comandante dei vigili predispose il doppio turno di mille “pizzardoni”. Ma al dunque ben 835 non si presentarono: 533 inviando il certificato medico, 15 manco quello; 80 erano impegnati a donare sangue; 108 assistevano un famigliare disabile; in 34 usufruivano del congedo per una grave infermità di un parente; 33 erano in permesso sindacale.

Ha voglia Il comandante Raffaele Clemente di tuonare tutto il suo disappunto: «Diserzione che infanga l’intero corpo»; la cosa non turbò proprio nessuno. Anzi ne ebbe virtuali pernacchie: i sindacati dei vigili in rotta con l’amministrazione del Campidoglio (sindaco Marino) avevano deciso di riunirsi in un’assemblea proprio il pomeriggio del 31 dicembre. Il prefetto era intervenuto giustamente a precettarne in numero adeguato a garantire il servizio. Tutti avevano previsto che tra la polizia municipale sarebbe scoppiata una perniciosissima e fulminante epidemia che non aveva risparmiato nemmeno gli autisti dell’Atac: dei 24 convocati in servizio se ne erano presentati soltanto 7.

Naturale che davanti a un tale disastro partissero denunce e contro gli assenti e contro i medici compiacenti, molti dei quali ammisero candidamente d’aver firmato certificati di malattia senza visitare il malato immaginario. Già si parlava di licenziamenti e condanne. Ma ecco che le denunce contro i vigili cadono per un vizio di forma nella convocazione. E anche per i medici faciloni si mette in moto la munifica virtù italica del buonismo a tutti i costi: poveretti, oberati di lavoro che dovevano fare, schizzare a destra e a manca per visitare normalissimi sedicenti influenzati? Come si fa? Bisogna fidarsi… E così uno dopo l’altro finiscono nell’archivio del nulla i procedimenti giudiziari. Gli unici a rischiare sembrano essere i 15 che se ne sono stati a casa senza giustificare alcunché. Ma a poco a poco, l’indulgenza plenaria farà il suo corso cancellando e obliando. Un solo procedimento viaggia verso la conclusione: alla sbarra c’è un medico che ammette d’aver certificato una malattia a un vigile sano come un pesce. Vuoi vedere che stavolta non si scherza? Nossignori. Sì d’accordo il dottore ha commesso un reato: ma, sentenzia il giudice, è un “reato lieve”. E la levità, ne converrete, è quella che rende il mondo più vivibile, magnanimo, comprensivo. La vita è già di per sé difficile, perché non alleviare le quotidiane pene? Certo la pizza è famosa in tutto il mondo. Giusto andarne orgogliosi. Ma a ben pensare la levità italica non è da meno: che aspetta l’Unesco a tutelarla e metterla a disposizione di tutta l’umanità?

