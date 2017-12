Brexit, il difficile comincia adesso

Abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo quando Theresa May e Jean-Claude Juncker - dopo una settimana di drammatiche discussioni tra Londra, Bruxelles e Dublino - hanno annunciato di aver in mano un primo accordo sui preliminari della Brexit. La possibilità di un fallimento era alta e le conseguenze sarebbero state molto pesanti. Forse la spinta a chiudere l'intesa è arrivata proprio dalla pressione generata dall'enorme costo ecomico di un esito negativo. E in qualche modo l'accordo ne risente. Il documento di 15 pagine uscito dal cilindro dei negoziatori, infatti, rimane elegantemente vago e nebbioso sui punti cruciali.

Non ci sono cifre certe sul costo del «divorzio»: da parte inglese di parla di una somma tra i 40 e i 45 miliardi di euro, ma da parte europea si pensa che si possa facilmente arrivare a 60 miliardi.

Sui diritti dei cittadini Ue si è raggiunto un compromesso piuttosto opaco che dà la giurisdizione ai tribunali inglesi, ma la Corte di giustizia Ue manterrà un ruolo: per 8 anni, le corti britanniche avranno la facoltà di chiedere un parere vincolante in caso di controversie. Insomma un bel rebus giuridico.

Ancora più ambigua la formulazione che ha risolto il «nodo irlandese»: Londra si è impegnata a evitare che sia eretta una frontiera fisica tra Ulster e Repubblica d’Irlanda, ma non si capisce se questo possa voler dire che l'Ulster rimarrà nell'Unione doganale europea o nel mercato unico che peraltro sono entrambi citati. Il governo della May ha bisogno dell'appoggio del piccolo partito unionista nordirlandese per sopravvivere e questa formulazione, probabilmente, era il massimo ottenibile. Ma una simile soluzione può funzionare solo in caso di «soft Brexit» perché sennò non si capisce quali possano essere i rapporti tra una parte del Regno Unito - l'Ulster - che in qualche modo è all'interno delle regole commerciali europee e il resto del Paese che, invece, in qualche modo, ne è fuori. L'economia irlandese, poi, è ormai un tutto unico - per esempio il più famoso prodotto da esportazione dell'«isola di smeraldo», la Guinness, è confezionata sia a Dublino (Irlanda) che a Belfast (Irlanda del Nord) - e quindi serve un accordo sensato, non un mero gioco di parole.

Ma questo non è che l'inizio. Come confessava ieri un altro funzionario Ue: «Considerato che per un documento di 15 pagine come quello siglato ora ci sono voluti nove mesi si pensi che un trattato commerciale come il Ceta, stipulato con il Canada, ha 1.598 pagine. Basta fare il conto». Solo che il tempo stringe. Anche perché - e questo è un altro problema - la Gran Bretagna vuole iniziare subito a discutere, mentre l'Unione Europea preferisce parlare di accordi commerciale solo a partire dall'uscita effettiva di Londra, cioè dalla primavera del 2019. Nel 2018, dice Bruxelles, si dovrebbe discutere solo del «framework» dell'intesa. E anche sulla «cornice», insistono i negoziatori europei, Londra non ha le idee chiare. Occorrerà trovare una mediazione anche su questo punto. E non sarà affatto facile.

Se poi il modello sarà un accordo di libero scambio, come quello con il Canada, bisognerà considerare che, essendo basato sullo scambio di merci e non di servizi, potrebbe essere molto penalizzante per l'economia inglese che si regge sul terziario. Insomma ci sarà bisogno di parecchio buonsenso. Quel buonsenso che avrebbe suggerito di non iniziare neppure il percorso della Brexit.

