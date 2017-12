I bitcoin spiegati a tutti. Ecco perché sono da maneggiare con cura

Siamo certi che il termine bitcoin lo abbiamo sentito nominare tutti, o quasi. Ma è altrettanto sicuro che la maggior parte di noi non ha la più pallida idea di cosa indichi. Però è arrivato il momento di fare un riassuntino uscendo dalle secrete stanze delle pagine economiche. Già, perché da domenica scorsa il bitcoin, che è una moneta molto virtuale, ha fatto un passo in un mondo molto reale (per quanto insidioso e riservato ai professionisti degli investimenti) con il lancio a Chicago dei primi «future» sulla moneta virtuale più nota del pianeta. Fermi tutti: dobbiamo spiegare anche che il «future» è un contratto nel quale acquirente e venditore si impegnano a negoziare in una data futura una determinata quantità di titoli a un prezzo fissato.

La famigerata casalinga di Voghera si chiederà a questo punto perché mai dovrebbe interessarsi di bitcoin e future. Eppure l'invasione di mail più o meno raccomandabili sui bitcoin nelle caselle postali di mezzo mondo può raggiungere chiunque con promesse di guadagni favolosi. E siccome non c'è peggior pericolo dell'ignoranza, meglio riavvolgere il nastro e partire dall'inizio.

Dunque, nel 2009 tale Satoshi Nakamoto, che nessuno conosce e di cui non è nemmeno certa l'identità, fa nascere la più famosa delle criptovalute (così chiamate perché utilizzano i principi della crittografia per convalidare le transazioni), il bitcoin. Viene fissato da subito il numero massimo di pezzi (21 milioni) e non esistono banche o altri organismi di garanzia che lo controllino. Si fonda su scambi alla pari: io compro monete digitali con soldi reali di cui si perdono facilmente le tracce e poi posso utilizzarli in scambi peer-to-peer: o per comprare beni in caso il venditore accetti la criptovaluta o per rivendere i miei bitcoin a un altro investitore. Le operazioni sono pubbliche: non sono possibili contraffazioni sul numero di bitcoin scambiati (spiegare il sistema nel dettaglio sarebbe impossibile in poche righe), però è garantito l'anonimato e non si pagano tasse. Insomma, un paradiso per gli affari loschi.

Il bitcoin comincia a crescere insieme all'idea di una vera moneta mondiale senza un governo centrale che la manovri e slegata dai mercati; la quotazione passa da pochi euro a oltre 18mila: un mostruoso +1500% negli ultimi mesi. La leggenda di guadagni favolosi si diffonde e vengono coniati nuovi bitcoin a un ritmo inferiore alla domanda, quindi il prezzo cresce a dismisura. In Cina si usano per aggirare i limiti governativi agli investimenti esteri, in India per celare l'evasione fiscale, in Giappone è un metodo accettato in diverse transazioni commerciali.

Finché cresce il prezzo, si alimenta l'illusione ma il pericolo che si tratti di una bolla è molto concreto. Nel nostro inserto Economia del lunedì Giovanni Fracasso e Paolo Ferrandi hanno già messo in guardia sui rischi di un probabile crollo del bitcoin. Warren Buffet (uno che se ne intende...) dice che fra qualche anno semplicemente non esisteranno più, ieri il governatore della Banca Centrale Neozelandese ha spiegato che «nei secoli abbiamo visto il formarsi di bolle e questo sembra il classico esempio». Come accadde con i tulipani in Olanda nel '600, come si ripeté con la New Economy alla fine degli anni '90 (le ferite per molti bruciano ancora, no?). Per Saxo Bank, banca danese specializzata in investimenti on line, il bitcoin toccherà il picco nel 2018 sopra 60.000 dollari per sprofondare a 1.000 l'anno dopo. Poi non dite che non vi avevano avvisato.