Le cose della vita (e quelle del palazzo)

Un bravissimo giornalista che si chiama Giorgio Dell'Arti ha da poco partorito una rassegna stampa che si chiama Anteprima e che è destinata a diventare, per noi del mestiere, una preziosa bussola quotidiana. Una delle prime voci di questa rassegna stampa si intitola «Cose di cui parlano tutti». Già: di che cosa parla la gente? Quali sono, davvero, gli argomenti di conversazione non dico al mitico bar, ma anche dove si studia, si lavora, fra persone di ogni classe sociale e istruzione?

Il Corriere della Sera ha pubblicato la classifica degli articoli più letti, sul suo sito web, nell'arco di questo 2017. L'elenco ne comprende ventidue. Val la pena di elencarli tutti.

Al primo posto l'incendio del condominio di Londra, con la ragazza italiana, Gloria, che telefona a casa per congedarsi dalla vita così: «Mamma, sto morendo, grazie per quello che hai fatto». 2) Il suicidio del cantante Chester Bennington. 3) Malore per Nadia Toffa, inviata delle Iene. 4) Regala del pane a uno sconosciuto, che torna con otto chili di bistecche e dice: «Sono l'ambasciatore» (successo in Toscana). 5) Notte di ricerche per salvare i dispersi a Rigopiano. 6) Rimini, stuprata in spiaggia dal branco davanti al fidanzato. 7) Festival di Sanremo, vince Francesco Gabbani. 8) Manchester, esplosione al concerto della popstar Ariana Grande. 9) Malore per Fabrizio Frizzi, ricoverato in ospedale. 10) Nadia Toffa non è più in pericolo di vita, resta in rianimazione. 11) Gianluca Vacchi nei guai, pignorate ville e barche. 12) Terremoto, paura a Ischia. 13) Michelle Hunziker: «Eros mi chiese di scegliere fra lui e la setta. E io l'ho lasciato». 14) Storia di una coppia: «Noi felici con pochi soldi in tasca, ecco come viviamo con due euro al giorno». 15) Moto, è morto Nicky Hayden, era stato investito in bici. 16) Victoria Cabello: «I miei trent'anni da incubo, torno dopo la malattia». 17) Michelle Hunziker racconta: «Per cinque anni prigioniera di una setta». 18) Il prof in congedo rientra per un giorno: così salta la supplente. 19) Attentato a Londra, furgone travolge passanti sul London Bridge, almeno venti feriti. 20) Terremoto in Centro Italia, crolli ad Amatrice e Accumuli: enorme valanga spazza via hotel. 21) Trascina la moglie in carrozzina per tre chilometri a 40 gradi per portarla sulla spiaggia più bella. 22) La storia di Marco Della Noce, il capo meccanico della Ferrari di Zelig che ora vive in macchina.

Ecco qua. Provate a rileggerle e a farvi una domanda: che cosa manca? Manca la politica. O meglio, le chiacchiere della politica. Non c'è traccia del caso Etruria, delle divisioni nel Pd, dell'avventura di Campo Progressista e della non ricandidatura di Alfano. Perfino la dolorosa rinuncia del neo papà Di Battista non ha scaldato i frequentatori del web. Ecco di che cosa parla la gente. Sì, certo, c'è un po' di gossip, ma la maggioranza degli articoli letti ci racconta storie di cronaca: tragedie e svaghi, preoccupazioni della quotidianità e gesti di generosità, salute e malattia, lavoro e amori. Vita, insomma, semplicemente vita. Sarebbe sbagliato pensare che il popolo è bue: più saggio, forse, pensare che la politica, da un pezzo, ha smesso di occuparsi delle «cose di cui parlano tutti».

