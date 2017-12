Doppio passaporto? Vienna gioca col fuoco

Esistono ferite che difficilmente si rimarginano, esiste un passato che non passa e che ci schiaccia costringendoci a commettere gli stessi errori. Sempre e comunque. Non sono bastate due guerre mondiali che hanno distrutto e rimodellato, con un'enorme perdita di vite umane e interi popoli, l'Europa per vaccinarci dal virus del nazionalismo e delle piccole patrie. Per giudicare la proposta - ma sarebbe meglio definirla la provocazione - austriaca di concedere unilateralmente la doppia nazionalità a tutti gli altoatesini di lingua tedesca dobbiamo partire da qui. E ricostruire una vicenda storica che ancora divide. Io non ero ancora nato l'11 giugno 1961 - il giorno della festa del Sacro Cuore di Gesù, caro alla memoria di Andreas Hofer e dei suoi «Tiroler Schützen» -, quando, in quella che ora è conosciuta come la «notte dei fuochi», centinaia di bombe provocarono enormi danni alle infrastrutture - furono distrutti soprattutto i tralicci dell'alta tensione - dell'Alto Adige. Quel giorno partì la stagione terroristica - o irredentista, se volete vederla dall'altra parte - sudtirolese che lasciò sul campo morti e feriti. E soprattutto lasciò un clima avvelenato in una terra divisa per linee linguistiche che erano diventate linee d'odio: di qui gli italiani, anzi i «welschen», per usare un epiteto largamente usato in Sud Tirolo, di là i tedeschi, anzi i «crucchi». Ci sono voluti anni per rimediare a questa situazione e cercare di mediare le esigenze dei due gruppi linguistici. E' sempre difficile trovare soluzioni accettabili in terre di confine, come l'Alto Adige-Sud Tirolo - dove le minoranze linguistiche - che hanno diritto ad essere garantite - sono maggioranza e dove la maggioranza linguistica è minoranza. Serve buonsenso, una buona dose di tolleranza e la voglia di vedere la diversità come un arricchimento e non come una minaccia mortale. E, nonostante tutti i problemi - l'estrema burocratizzazione del principio delle quote linguistiche, per esempio - il sistema funziona abbastanza bene. Anche grazie alla generosità - in termini di risorse - concessa dallo statuto autonomo della provincia di Bolzano. Una generosità, in termini di mancato gettito, pagata da tutti gli italiani. Ora tutto questo viene rimesso in discussione dalle dichiarazioni di alcuni esponenti dell'Fpö, il partito liberale austriaco (in realtà un partito di destra nazionalista) che è appena andato al potere a Vienna. E' vero che Heinz-Christian Strache, il leader dei liberali, è solo il «junior partner» dell'esecutivo e che le azioni di maggioranza sono nelle mani del giovane Sebastian Kurz, che ha cambiato i connotati del suo partito cristiano democratico (l'Övp) spostandone l'asse a destra, ma è pur sempre affiliato al Partito popolare europeo, quello di Angela Merkel, per intenderci. Eppure le affermazioni di Werner Neubaur, responsabile della Fpö per i rapporti con l’Alto Adige, che ha promesso il doppio passaporto a tutti gli altoatesini di lingua tedesca entro la fine del 2018, sono inquietanti e pericolose. Se non altro perché pronunciati alla presenza del gotha dell'estremismo nazionalista sudtirolese, compresa Eva Klotz, figlia di Georg Klotz, il «martellatore della Val Passiria», uno dei protagonisti del terrorismo irredentista degli anni '60. A questo punto ci sarebbe bisogno di una reazione forte del governo italiano. Che finora - a parte una dichiarazione molto soft e sostanzialmente incomprensibile di Alfano - non è ancora arrivata.

