Kiara e Giulia, campionesse gemelle

Tutta la determinazione del mondo in una bracciata, tutta la complessa semplicità di una mano aperta che indica una storica cinquina. Prima o poi doveva arrivare la celebrazione congiunta delle imprese sportive di Giulia Ghiretti e Kiara Fontanesi. Quel momento si è consumato ieri a Roma dove le due campionesse «made in Parma» hanno ricevuto il «Collare d'oro» la massima onorificenza sportiva italiana. E ad accompagnarle su quel prestigioso palcoscenico c'era idealmente un'intera città che nell'ultimo decennio è stata troppe volte ferita nell'orgoglio sportivo. La loro è una lezione di vita prima che di sport, di sogni realizzati con l'abnegazione e la forza di chi sa uscire da situazioni così complicate che possono apparire irrisolvibili. A Giulia, ad esempio, lo sport ha tolto molto per poi ricompensarla con titoli e prestigio planetario. Kiara, invece, ha dovuto lottare anche contro se stessa, contro le sue paure, i suoi dubbi e le sue incertezze dopo quel mondiale svanito lo scorso anno. E tutte e due hanno ricominciato con ancora più voglia, con quella ferocia agonistica che contraddistingue i campioni. Ed ecco la lezione vera: la grandezza di queste due ragazze sta nell'aver raggiunto risultati eccezionali ribellandosi alla tentazione di piangersi addosso. Per questo sono «gemelle», perché le loro storie di podi e trofei sono aria pulita in un mondo fagocitato quasi quotidianamente dal calcio e dai suoi isterismi. Davanti a imprese come quelle di Giulia e Kiara, chi si lamenta per una presunta violenza psicologica subita per sottoscrivere un contratto da 6 milioni all'anno, dovrebbe ritirarsi in un angolino e riflettere. Perché è anche dall'esempio che dai ai giovani che si misura la tua grandezza. Kiara e Giulia quell'esempio lo hanno dato, eccome. Con un altro merito, non secondario. L'aver risvegliato la fierezza sopita di un territorio che ha espresso in passato altri campioni di vita e di sport. Vederle sfilare ieri insieme a Vincenzo Nibali, agli eroi di Spagna dell'82, a Federica Pellegrini, Bebe Vio e Alex Zanardi, ci ha fatto sentire un po' più fieri di appartenere a questa terra che è la loro terra. Forse in questo c'è un pizzico di provincialismo ma chissenefrega. E siccome lo sport è anche un veicolo per pilotare i sogni verso la realtà, aspettiamo di riaprire gli occhi con la prossima vittoria di Giulia e Kiara. E sarà sicuramente un bellissimo risveglio.