Catalogna: il voto non risolve il rebus

La Catalogna ha votato. E l'affluenza, secondo i primi dati, è stata molto alta, segno che la gente ha pensato che dalle urne potesse uscire una soluzione del pasticcio in cui la regione più ricca e produttiva della Spagna si è cacciata. Ma è difficile che il risultato che si sta delineando - una vittoria degli indipendentisti che probabilmente avranno la maggioranza assoluta, con però «Ciutadans», il movimento di centro-destra che si è fieramente opposto all'indipendenza, primo partito - possa far uscire il Paese dallo stallo politico attuale.

Infatti i partiti indipendentisti - tra l'altro abbastanza divisi tra loro con il leader dell'«Erc» (sinistra repubblicana), Oriol Junqueras, in carcere e quello di «Junts per Catalunya», Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles che simbolizzano anche plasticamente questa divisione - avranno una maggioranza non ampia, anzi piuttosto risicata. E la loro strategia per il raggiungimento dell'indipendenza attraverso spallate successive si è dimostrata priva di efficacia per l'assoluta indisponibilità dello Stato spagnolo di accettare qualunque attentato alla sovranità nazionale. Appare davvero difficile che si ricominci da capo con le prove di forza di Barcellona e i successivi interventi di Madrid. Anche se alcune forze del campo indipendentista pensano proprio a questo. Ma altre, invece, «scottate» dalla reazione dello Stato spagnolo, ora vorrebbero un percorso diverso.

Anche il campo «centralista», però, non ha una soluzione in mano. E, a quando pare, nemmeno i voti. Il grande successo di «Ciutadans» - il seme catalano del movimento di centro destra che poi si è sviluppato in tutta la Spagna con il nome di «Ciutadanos» - infatti compensa il crollo del già anemico, in Catalogna, Partito popolare (quello del premier Mariano Rajoy), ma non basta per vincere. I popolari pagano non tanto la repressione, quanto quelli che agli elettori «centralisti» sono apparsi come tentennamenti. I socialisti - guidati dal grigio Miquel Iceta - non sono, poi, riusciti a risorgere dalle ceneri. La loro posizione «centralista», ma più aperta al dialogo, non è stata premiata dai cittadini. Abbastanza ininfluente anche il pulviscolo di movimenti raccolti attorno a «Catalunya en Comú», il «Podemos» catalano. Anche questo è un movimento con una posizione morbidamente autonomista che poteva suggerire un percorso di mediazione.

Inés Arrimadas - il volto di «Ciutadans» - è stata la vera sorpresa della campagna elettorale. Lei che non è nata in Catalogna, ma che proprio lì ha scelto di vivere, è l'unica ad avere avuto la forza di dire che il suo cuore è abbastanza largo per ospitare le sue tre identità (spagnola, catalana e europea). Ma il suo successo personale ha portato in alto il partito senza però riuscire a scalfire la maggioranza indipendentista.

Insomma il disordine sotto il cielo - per usare una delle metafore preferite di Mao - resta grande. Ci vorrebbe un colpo d'ala e una ragionevole strategia di mediazione capace di portare maggior autonomia a Barcellona senza far uscire la Catalogna dalla Spagna. La stessa cosa che sarebbe servita prima e dopo lo sciagurato e inutile referendum per l'indipendenza.