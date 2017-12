C'erano una volta i lumbard e la Padania

La Lega. Punto e basta. Per “Matteo Salvini premier”. Addio a limitanti indicazioni: Nord, Lombarda, Liga Veneta. Ora il guerriero di Legnano sconfina in un compito nazionale al servizio di un condottiero in cerca di voti dalle Alpi ai papiri di Siracusa. E’ la fine dell’avventura iniziata nei primi anni Ottanta, obiettivo l’indipendenza della Padania e dei Serenissimi, Umberto Bossi tonitruante “senatur” eletto nel 1987, gli anni dell’empito ribellistico dialettale contro Roma ladrona, terrona e colonizzatrice, che alleata del Sud lazzarone schiaccia e depaupera le regioni produttive: “Lumbard tas!”, Lombardo taci! Gridano i manifesti murali raffiguranti la Padania gallina dalle uova d’oro sottratte dalla famelica e proterva capitale infetta da tutti i vizi. Gli anni dell’ampolla attinta alle sorgenti del Monviso che discende il mitico Padus, rito di purificazione etnica mediante l’acqua del fiume più inquinato d’Europa. Si protesta per l’assegnazione delle cattedre nordiste a insegnanti meridionali, i primi parlamentari leghisti del boom elettorale del 1992 arrivano a Roma guardinghi e diffidenti, un deputato agita il cappio minaccioso contro la classe politica di governo che sarà spazzata via da Tangentopoli, si urlano slogan, si promette la liberazione del Nord. Bossi trova l’accordo con Berlusconi che a sua volta si allea con Fini al CentroSud: carambola politica che porta la Lega Nord al governo. E Irene Pivetti diventa presidente della Camera: la Lega è entrata nel Palazzo in pompa magna. Nel frattempo ha conquistato centinaia di amministrazioni locali, in primis Milano: nel 1993, a palazzo Marino si insedia Marco Formentini, la borghesia milanese sceglie questo ex socialista sosia di Bop Hope e snobba il professor Nando Dalla Chiesa, vota per la Lega persino Giorgio Bocca. Ma perché sotto il folclore e i minacciosi slogan c’è un disegno politico, non più la secessione ma il federalismo, il personale leghista localmente è di prim’ordine: gridano cose deplorevoli, ma in genere sanno amministrare: predicano male ma razzolano bene. Bossi poi diviene arbitro dei destini berlusconiani, atterrando nella polvere il Cavaliere dopo pochi mesi. Ma il sogno leghista via via si popola di incubi, il feroce Lumbard vacilla, cade in tentazione, la missione salvifica si rivela un solenne fiasco, ai governi con il riconciliato Berlusconi seguono periodi di opposizione, il consenso piomba a livelli da “zero virgola”, Bossi si ammala e declina, scoppiano scandali, piovono condanne, il consenso evapora, l’unica vittoria scintillante è quella di Maroni governatore della Lombardia.

A Milano sta crescendo un giovane inviso a Bossi ma dalle idee chiare: Matteo Salvini, fiuto fine a captare gli umori e gli istinti più concreti, lancia la sua scommessa: trarre la Lega dalle sabbie mobili del localismo, da quel nordismo superato dagli scenari apocalittici della decennale crisi economica, della globalizzazione, dell’epocale esplodere dell’immigrazione, non a caso approdante a Sud. E mentre la Catalogna, regione simile alla Lombardia, punta a staccarsi da Madrid, Salvini vuole conquistare Roma con i voti di tutta Italia. Nord, Lombardia, Padania: sembrano fantasmi di un lontano Pleistocene.

