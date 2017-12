La nostra Costituzione e la politica consociativa

Le costituzioni sono i «vestiti» con i quali i giuristi coprono il corpaccione mutevole degli stati. Sono, quindi, caduche, perché legate a un preciso momento storico. La Francia ne ha avute una decina e il Regno Unito, «luogo» del pragmatismo, nemmeno una.

Nel 70° della Costituzione italiana, celebrato in questi giorni, assistiamo alla solita alluvione di retorica (specialità nella quale siamo ineguagliabili). La politica e i media fanno a gara nel ribadire che si tratta della Costituzione più bella del mondo, aggiungendo una falsità: che, cioè, è stata presa a modello da altri. L’unica costituzione ispirata alla nostra è stata quella della Somalia di Siad Barre, scritta dagli italiani, che amministravano il paese, su mandato dell’Onu.

Facciamo, quindi, un passo indietro. Il nostro patto sociale fu definito da un’Assemblea costituente, eletta con sistema rigorosamente proporzionale. In essa dominavano i partiti del Cln (Comitato di liberazione nazionale) coprotagonista della lotta alla Repubblica sociale e all’invasore nazista. Tra questi partiti, i più influenti erano la Democrazia cristiana (che, in un certo senso, rappresentava la Chiesa) e il Partito comunista, forte del ruolo di prima forza armata della Resistenza e di diretto interprete della Rivoluzione sovietica. Questa combinazione di forze produsse una Costituzione di compromesso (uno dei tanti tra destra, centro e sinistra della storia dell’Italia unita), nella quale accanto ad affermazioni (con l’inevitabile utopia, anche qui retorica a vagonate) roboanti si è disegnato il modello peculiare, italiano, di una democrazia consociativa, nella quale, di fatto, al Partito comunista era consegnato un potere di interdizione sulle decisioni dello Stato. Il patto si ruppe ripetutamente in politica internazionale, dove, in realtà, non c’era partita, visto che nella Conferenza di Yalta (febbraio 1945) l’Italia era stata assegnata all’influenza americana. E di ciò erano consapevolissimi di dirigenti del Pci, a partire dal leader Togliatti, protagonisti di una lotta di bandiera contro ogni alleanza occidentale.

L’intesa, invece, operò nella politica interna, avendo il Pci gli strumenti per essere destinatario importante della spartizione delle risorse di bilancio: attraverso i comuni amministrati (in modo eccellente, anche per i conferimenti del Tesoro), attraverso il movimento cooperativo (opere pubbliche) e, infine, mediante il sindacato della Cgil. Poi, vennero istituite le regioni (la cui necessità era teorizzata dal movimento cattolico, da Gioberti in poi) e anch’esse divennero il terreno della spartizione consociativa.

Nulla di scandaloso, intendiamoci. Anche perché i valori democratici vennero difesi e la Nazione manifestò una miracolosa capacità di sviluppo.

La questione era però un’altra: l’impossibilità di un’alternanza. Essa fu la principale causa del degrado corruttivo della prima Repubblica. La seconda, solo teoricamente maggioritaria, sostanzialmente perpetuò il vizio assurdo della prima. Ma il mondo è molto cambiato e una politica consociativa non è più immaginabile. Il futuro, anche per noi, prevede la competizione e l’alternanza. In un certo senso, la pulizia del sistema.

