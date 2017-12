Renzi e Gentiloni: le due anime del Pd

Per Paolo Gentiloni il Pd è e deve apparire «una forza tranquilla di governo». In quell’aggettivo «tranquilla» c’è tutta la distanza, in primo luogo caratteriale, che divide l’attuale presidente del Consiglio dal suo predecessore a Palazzo Chigi, Matteo Renzi. E cioè il leader di quel Partito democratico di cui Gentiloni fa parte e di cui rappresenta probabilmente la miglior carta da giocare in vista del voto e del dopo elezioni. Sia chiaro: anche Renzi in passato aveva evocato per il Pd la definizione di «forza tranquilla» che venne ideata decenni fa dal presidente francese Mitterrand. Ma suona un po’ fuori posto, detta da Renzi, il rottamatore che rischia di finire rottamato. E non c’è dubbio che si adatti molto meglio allo stile pacato e diplomatico di Gentiloni.

Da qualche giorno Renzi sta provando a cambiare registro. Ieri, in un post su Facebook, ha rimarcato le differenze con gli avversari – Berlusconi, Salvini, Di Maio, Grillo – tutti a suo dire specializzati in «promesse mirabolanti e irrealizzabili». Su se stesso e sul suo Pd ha ammesso che «in questi anni abbiamo lavorato tanto e sbagliato qualcosa», ma soprattutto ha sottolineato che «siamo una squadra credibile e affidabile». Toni ben diversi da quelli usati non più di qualche settimana fa nella battaglia sulle banche, che lo ha visto contrapposto non solo al Quirinale e a Banca d’Italia ma anche allo stesso Gentiloni.

Dentro il Pd aumenta il numero di coloro che si sentono più vicini alle posizioni di Gentiloni che a quelle del segretario Renzi. E così il principale partito del centrosinistra si ritroverà ad affrontare queste elezioni con un segretario che arriva da un periodo di estrema difficoltà e con un presidente del Consiglio che molti – non solo nel centrosinistra – vorrebbero vedere succedere a se stesso a Palazzo Chigi. Non sarà di certo l’unica anomalia della prossima campagna elettorale. Visto che il centrodestra è guidato da un Silvio Berlusconi che resta ancora incandidabile ma – e su questo non ci sono dubbi – sarà in prima fila per tutta la campagna elettorale. Mentre l’altro grande schieramento in campo, il Movimento 5 Stelle, è guidato da Luigi Di Maio, capo prescelto ma non certo il vero leader di un movimento che, almeno per adesso, rimane saldamente nelle mani di Beppe Grillo e di Casaleggio junior.

Le prime battute della campagna elettorale e quasi tutti i sondaggi non promettono nulla di buono per il Pd. Naturale dunque che Renzi e i suoi provino a giocare tutte le carte, compresa quella di Gentiloni. Ma dal Quirinale si cerca di fare in modo che il premier resti il più possibile ai margini della battaglia, in modo da avere un presidente del Consiglio in grado di formare un esecutivo di larghe intese o di portare il Paese a una nuova tornata elettorale nel caso non si trovasse una maggioranza in grado di governare. In fondo, fa notare qualcuno dentro il Pd, bruciare due leader in un colpo solo sarebbe un’impresa mai riuscita nemmeno al centrosinistra che pure di leader ne ha fatti fuori almeno una decina, in quest’ultimo quarto di secolo, da quando la «formidabile macchina da guerra» di Occhetto subì la prima sconfitta contro Berlusconi.