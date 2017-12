Eppure siamo sempre in attesa di qualcosa

E' capodanno e la consuetudine impone lo scambio di auguri. Quindi buon anno a tutti i nostri lettori, buon anno a Parma e buon anno all'Italia, che avrà (forse) un nuovo governo. Come al solito, siamo convinti che l'anno vecchio sia stato tremendo (anche perché siamo abituati a lamentarci per il negativo, e non a ringraziare per il positivo) e aspettiamo il nuovo come una liberazione.

Ma perché il 2018 dovrebbe essere migliore del 2017? In realtà nel mondo non cambierà proprio nulla: e, se cambierà qualcosa, non sarà perché abbiamo sostituito un calendario. Eppure, tutti noi tireremo un sospiro di sollievo allo stappar di bottiglie, e alzi la mano chi a mezzanotte non avrà un suo rito, un suo gesto scaramantico. Magari cercheremo speranza pure nell'oroscopo: ne ridiamo, ma lo consultiamo. In fondo anche Tommaso d'Aquino, santo e dottore della Chiesa, diceva che «gli astri non determinano, ma inclinano». Insomma, qualcosa c'entrano. Personalmente spero molto in Giove, che è entrato nel segno dello Scorpione.

Si sorride, di tutto questo. E tuttavia, l'attesa che ci prende quando sta per iniziare un anno nuovo, al netto della superstizione ci comunica qualcosa di molto vero. Ci ricorda che ogni essere umano è fatto per un futuro. Nessuno può dirsi appagato per come ha vissuto in passato, per quanto bello possa essere stato; né soddisfatto per il presente, per quanto felice possa essere. Ciascuno di noi vive sperando nel futuro. Anzi ha bisogno di un futuro. È vero che un'esasperata proiezione verso quello che accadrà ci impedisce di vivere quello che accade: e quindi di vivere. «Penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo male», cantava Alberto Fortis ne “La sedia di Lillà”, una bella canzone del 1979. Bisogna saper godere di ogni attimo sapendo che è irripetibile. Ma la vocazione dell'uomo non è, non può essere quella del celebre verso di Orazio, «carpe diem quam minimum credula postero», cogli il giorno confidando il meno possibile nel domani.

Non può esserlo perché sentiamo, sperimentiamo che l'oggi ha un senso solo se c'è un domani: più precisamente, se c'è un destino. La realtà e l'esperienza ci testimoniano che non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo, che percepiamo sempre la mancanza di qualcosa. E che cos'è questo qualcosa che ci manca? Fra poco consegneremo i nostri desideri al 2018: un miglioramento nel lavoro, la risoluzione di un problema di famiglia, la guarigione da una malattia. Tutte cose importanti, perché hanno a che fare con la concretezza, con la carnalità della vita: ma fra un anno, quand'anche tutti questi nostri desideri fossero stati esauditi, ci ritroveremmo ancora nella stessa condizione di bisognosi. Perché anche tutto quello che avremmo ottenuto non sarebbe sufficiente a colmare la vera, grande attesa che sta nel profondo di ciascuno di noi, e che ci rende perennemente inquieti: è un'attesa che ha a che fare con il mistero stesso della nostra esistenza.

Ma ho già scritto tremila battute e, come cantava Jannacci, «me rendi cûnt che ò rott i ball»: siamo partiti con Giove in Scorpione e siamo arrivati a Orazio e al senso della vita. Accontentiamoci di sperare in un 2018 sereno, per ora. E mi raccomando stasera di indossare qualcosa di rosso e di mangiare lenticchie, che portan soldi.