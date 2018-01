L'indispensabile ruolo di Silvio l'ineleggibile

Ineleggibile ma convinto d’essere indispensabile e invincibile, Silvio Berlusconi si prende la scena per ribadire con piglio cesaresco in una due giorni a Bruxelles il proprio ruolo di leader del centrodestra, garante di una linea d'accettazione delle regole imposte dai vertici europei («Rispetteremo il limite del deficit al 3 per cento») e capace di essere «l’unico argine ai populismi», al Movimento 5 Stelle, ritenuto un’autentica jattura, e alle ricorrenti pulsioni estremiste di Salvini e Meloni. L’ex premier, chiuso l’accordo di coalizione, mette in chiaro agli alleati il cammino futuro con mosse dal significato netto, prima fra tutte l’aver presentato il programma elettorale al presidente del Partito popolare europeo, gruppo del quale è parte rilevante Forza Italia, come a marcare la distanza con Lega e Fratelli d’Italia acquartierati in gruppi ostili alle politiche della Commissione guidata da Junker.

Un’iniziativa, quella del presidente di Forza Italia, che subito provoca infatti il malumore di Matteo Salvini: «L’Italia non ha bisogno di garanti: siamo una repubblica libera e sovrana che è stata calpestata dagli interessi di Bruxelles e Berlino», dice il rabbuiato condottiero leghista. Via via che s’avvicinano le elezioni, Berlusconi si prepara agli scenari del dopo voto. Propagandista nato, mostra incrollabile certezza nel successo pieno del centrodestra («Arriveremo al 45 per cento!»), ma con Forza Italia davanti alla Lega e quindi se stesso candidato premier o, perdurando l’ineleggibilità, sponsor di «un personaggio di altissimo livello», insomma: chiunque tranne Salvini, le ultime uscite del quale - legalizzare la prostituzione, libertà di vaccinazione - hanno irritato non poco l’ex Cavaliere. I sondaggi indicano invece la probabilità di un risultato tale da imporre alleanze per raggiungere la maggioranza e poter avere dal capo dello Stato l’incarico a formare il governo. Con piccole variazioni, le cifre indicate dalle rilevazioni sulla propensione al voto disegnano una situazione con tre blocchi: centrodestra al 35 per cento; Pd al 24 e Liberi e uguali al 6 per cento; M5S al 29 per cento. Una situazione difficile che Berlusconi, non a caso apprezzante la Grande coalizione tedesca, ritiene dover essere affrontata da «un uomo che abbia dimostrato di porsi obiettivi alti e ardui e di saperli raggiungere»: cioè se stesso. E in vista di questa eventuale investitura - o come premier o come stratega tessitore - ha provveduto a mandare messaggi significativi. Innanzitutto, rinnovata stima per Renzi: «Ha sbagliato ma ha il merito di aver svuotato il Pd dai comunisti». Forse non è un azzardo di dietrologia ritenere che Berlusconi indichi in Forza Italia e nel Pd i naturali percettori del voto moderato. Disistima per i politici di professione: «Mi fanno ribrezzo» (Immaginarsi la gioia di Salvini, Meloni, Cesa, Rotondi, Fitto…). Avversione totale per i Cinquestelle: «Il male assoluto». E’ un Berlusconi deciso a vincere a tutti i costi, persino blandendo con trovate da imbonitore il voto cinofilo. «Stasera tornando a casa», dice dal palco della Festa animalista con ieratico rimando al famoso discorso di Giovanni XXIII, «date doppia razione di crocchette ai vostri animali e dite loro “il vecchio Silvio è con voi!”».