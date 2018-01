La politica dà i numeri. Ma non la maggioranza

Secondo il Corriere della Sera il centrodestra potrebbe conquistare, col 35,9% dei voti, ben 131 collegi uninominali, i quali, insieme a 135-140 seggi proporzionali, potrebbero portare la coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni verso quota 270: insufficiente per governare, ma pur sempre una base di partenza, distante dai 316 seggi che occorrono a Montecitorio.

Quel che colpisce è la sproporzione fra la quota di seggi proporzionali (circa il 20% in meno) rispetto a quella degli uninominali maggioritari (il 56,4%). Eppure, quando la concorrenza era più temibile (c'era solo il centrosinistra, ma molto più agguerrito) la coalizione di Berlusconi ha avuto una quota di collegi vinti più alta solo nel 1994: il 63,6%. Allora i poli erano tre, però i Progressisti di Occhetto ebbero - nel maggioritario - il 13% dei voti in meno di Lega-FI e FI-AN, mentre il Patto per l'Italia (PPI, Segni) ebbe un 15,63% che fruttò solo quattro seggi uninominali. Un 13% di scarto in voti, un 29% in seggi.

Nel 1996, invece, l'Ulivo conquistò il 52,6% dei seggi maggioritari (42,3% dei voti contro il 40,1% del centrodestra) a fronte del 29,4% di una CDL senza la Lega. Lo scarto del 2% nazionale divenne del 13% in collegi vinti. Nel 2001, infine, la Cdl ebbe il 45,6% dei voti e il 59,4% dei collegi, contro il 43,1% del centrosinistra e il 40,4%; scarto: quasi 3% dei voti ma 19% dei seggi maggioritari.

Anche stavolta, pur se la percentuale dei posti nei collegi è meno della metà rispetto agli anni del Mattarellum (232 anziché 475, alla Camera), si nota che il centrodestra 2018 avrebbe un vantaggio fra il 7 e l'8% sulla concorrenza (centrosinistra e M5S) ma il 56,4% dei seggi (contro il 22,8% del M5S e il 20,3% del centrosinistra). In altre parole, quel che rende premiante la parte maggioritaria uninominale è la possibilità di approfittare di un eventuale notevole vantaggio su secondi e terzi, non la percentuale assoluta di voti. E si nota anche un limite: nessuno è mai arrivato a conquistare più del 64% dei collegi. In pratica, se qualcuno ci riuscisse stavolta, avrebbe 148-150 seggi, ai quali dovrebbe aggiungerne almeno 166-168 per avere la maggioranza alla Camera (il discorso vale anche per il Senato, dividendo i seggi per due perché i senatori sono 315 e i deputati 630), quindi una percentuale di voti non inferiore al 43%.

È possibile che la campagna elettorale porti in dono a Berlusconi il 7% dei voti rispetto ad ora? Certo, potrebbe bastare anche un po' meno, visto che è il margine di vantaggio nei collegi a contare, ma anche dando al centrodestra tutti i collegi del Sud (una situazione-limite, ovviamente) si arriverebbe a 167 posti col maggioritario, ai quali ne andrebbero aggiunti 149 col proporzionale (il 38% dei voti). Il punto è che forse il centrodestra può puntare al 38%, ma non a fare il pieno nel Mezzogiorno. Tecnicamente è pressoché impossibile, perché presuppone il collasso di Pd e M5S. Un avversario può cedere, due no. È dunque estremamente improbabile che avremo un Parlamento con una coalizione maggioritaria, anche se ora i sondaggi danno un vantaggio al centrodestra. Ci vorrebbe (a favore di uno dei tre poli) una "rivoluzione elettorale" difficile da realizzare nella quarantina di giorni che ci separano dal voto.

