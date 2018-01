L'asse franco-tedesco. E l'Italia sta a guardare

L'esigenza di rimettere in moto l’Europa, lasciando al loro destino di componenti di un mercato comune i paesi che hanno rifiutato l’euro, che hanno adottato leggi liberticide o, comunque, in contrasto con i principi dell’Unione europea, che hanno scelto di non contribuire al ricollocamento dei profughi, venendo meno all’obbligo di solidarietà orizzontale, ha trovato un’inattesa spinta nella svolta dell’America di Trump, isolazionista, protezionista, xenofoba: un ulteriore collante per spingere i paesi-guida (Francia e Germania) sulla strada dell’«up-grading» unitario, come s’è visto a Davos.

Qui, Emmanuel Macron (certamente in intesa con Angela Merkel) ha indicato i settori preferenziali su cui si misurerà l’avanzamento: economia digitale, difesa comune, migrazioni, investimenti, energia. Manca, per il momento, un unico ministro delle finanze, capace di definire un bilancio comunitario comprensivo dei bilanci delle nazioni coinvolte nel processo di rafforzamento (dell’integrazione).

Mentre Davos catalizza l’attenzione del mondo, è sfuggito ai media, soprattutto italiani, che, nel frattempo, dopo la decisione franco-tedesca di procedere all’omogeneizzazione dei due sistemi giuridici, è stato compiuto un altro passo in avanti, dal forte potere evocativo: i parlamenti dei due paesi, l’Assemblée nationale e il Bundestag, si sono riuniti in seduta comune a Parigi (con presidenza tedesca) e a Berlino (con presidenza francese). Le due nazioni mantengono la rotta: consolidano l’asse carolingio per costruire intorno a esso la nuova unione, quella marciante sulla via dell’integrazione.

Dà l’amaro in bocca l’assenza dell’Italia che di una simile svolta sarebbe la prima beneficiaria. Del resto, un’Unione senza l’Italia –uno dei tre paesi promotori- sembra un’assurdità. Prima di gettare la croce addosso agli altri, guardiamo però in casa nostra. Rendiamoci conto che un inestricabile incastro istituzionale (dopo lo sciagurato referendum del dicembre 2016), provocato dalla sentenza di incostituzionalità della legge elettorale, ha impedito elezioni nella primavera 2017. Cosa che ci avrebbe messo più o meno in pari con Francia e Germania.

Non basta. Il quadro politico offerto dalla campagna in corso ha reso problematico il futuro del paese. Prima di tutto per la possibile prevalenza di parlamentari e forze politiche che hanno votato «no» alla riforma costituzionale. «Bon gré mal gré» era il tassello più importante (col monocameralismo sostanziale) dell’accordo definito tra l’Unione e il governo italiano per l’omologazione del Paese sugli standard continentali. La prevalenza non significa maggioranza politica, certo, ma l’orizzonte è coperto di nubi, a dispetto della «vulgata» patriottica di Paolo Gentiloni. Nubi che comportano incertezza sugli orientamenti politici italiani e che attenuano la credibilità dei nostri attuali governanti.

Insomma, la Francia e la Germania non hanno alcuna garanzia sul futuro dell’Italia. E ora è la Spagna in «pole position» come terza gamba dell’intesa.

Il nostro domani è più incerto che mai. Crediamo poco nel salvagente Europa e sembriamo preferire le sirene autolesioniste. Se sarà notte dell’europeismo, il risveglio sarà duro.

