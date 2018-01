Il ritorno del protezionismo: i giochi pericolosi di Mister Trump

Con la grazia tipica dell'elefante nella cristalleria, Donald Trump ha fatto irruzione a Davos preceduto dai frantumi deflagrati con l'annuncio di dazi all'importazione di pannelli solari e lavatrici. Che sono solo l'antipasto: il presidente Usa è pronto ad adottarne anche su alluminio, acciaio e proprietà intellettuale. Insomma, a un anno dal motto di insediamento «America first» arrivano i primi interventi protezionistici.

L'irritazione nel vecchio continente è evidente sia nelle parole di Frau Merkel, che rievoca spettri antichi e terribili come le guerre mondiali, sia in quelle di Mario Draghi, solitamente impassibile ma stavolta seccato dalle parole del segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin, gongolante per il dollaro debole. Siamo dunque di fronte a una precisa strategia di svalutazione del biglietto verde per favorire l'economia interna (in salute ma sotto il target del 3% fissato dalla Casa Bianca) e sostenere un feroce protezionismo fatto di muri verso il Messico e dazi verso il resto del mondo?

L'attesa, ieri a Davos, era per capire se quello di The Donald sia un piano politico-economico o se stia giocando al rialzo per sedersi in posizione di forza sui tavoli negoziali del commercio mondiale. In realtà non si è capito: pur riaffermando la linea dura Trump lascia scorgere messaggi di apertura sulla cooperazione e sulla volontà di non svalutare il dollaro: intanto America first, ha chiarito, non significa America e basta, quindi ha auspicato «un commercio giusto e reciproco» in grado di «creare un sistema che funziona non solo per gli Usa ma per tutti i Paesi». Il messaggio più forte è indirizzato al Far East: «Non tollereremo più pratiche scorrette nel commercio internazionale».

Il gioco di Trump è pericoloso perché rischia di innescare una guerra commerciale che non farebbe bene a nessuno, nemmeno agli Usa (che fanno parte del Wto...). Eppure invitando gli altri leader «a proteggere gli interessi dei loro cittadini come lo facciamo noi» ha dato il via a un braccio di ferro planetario. Davvero può permetterselo solo perché è la prima potenza economica mondiale? Una prima risposta a Trump è arrivata in settimana dal Partenariato transpacifico per il commercio (Tpp): il Giappone e altri dieci Paesi andranno avanti senza Washington; un segnale netto perché nel Tpp rientrano anche Canada e Messico, coinvolti negli intricati negoziati sul rinnovo del Nafta.

La globalizzazione è una storia maledettamente complessa e con correlazioni profonde: il debito americano è per larga parte nelle mani di Paesi esportatori che «finanziano» gli Usa, i quali a loro volta comprano i prodotti di importazione. Prendiamo, ad esempio, i dazi sui pannelli solari: Trump ha voluto dare una mano alle aziende di casa (sostanzialmente Suniva e SolarWorld Americas) ma forse non ha tenuto conto degli effetti collaterali: in primo luogo sono pochi i lavoratori americani impegnati nella costruzione di pannelli solari, circa 2000, mentre sono oltre 250.000 quelli impiegati nell'indotto. Ancora: se i pannelli solari non fossero più convenienti, il mercato potrebbe spostarsi rapidamente verso altre forme di energia alternativa (ricordate Reagan negli anni '80 con i microprocessori giapponesi?). Senza contare che le «vendette» degli altri Paesi sono quasi scontate. Decisamente preferibile, nella difesa dei propri interessi, è la mossa sul fronte interno con il varo della legge fiscale. Lo dimostrano Fca che investirà nel Michigan anziché in Messico e Apple pronta a rimpatriare 38 miliardi di dollari.

atagliaferro@gazzettadiparma.net