Ma così si alimentano demagogia e populismo

schio dello "sfascismo", cioè dalla tentazione di pensare che in Italia tutto è marcio, tutto è corrotto, tutto fa schifo e così via. È un ritornello che sentiamo ripetere praticamente ogni giorno. Facciamo un esempio. Giovedì mattina alle porte di Milano c'è stato un terribile incidente ferroviario. Gravissimo l'incidente, e gravissimo il fatto che, a quanto pare, il binario che ha provocato il disastro fosse da tempo rovinato, e sistemato alla bell'e meglio, pare addirittura con un pezzo di legno. Si è aperto il dibattito sulla ormai scarsa manutenzione, sulle cattive condizioni dei treni dei pendolari, sulla black list di queste linee ferroviarie che trasportano ogni giorno milioni di lavoratori. Dibattito giusto, sacrosanto. Però la conclusione cui tutti noi, in automatico, siamo arrivati, è pensare che queste cose succedono solo in Italia, o almeno soprattutto in Italia. Questa è la percezione. La realtà invece ci dice che in Italia «in nove anni sono morte 77 persone a causa di disastri ferroviari e invece nel solo 2015 le vittime della strada sono state 3.419, di cui 478 in Lombardia. Senza poi contare che in Italia il numero di incidenti ferroviari, dicono sempre le cifre, è ben inferiore a quello di altri Paesi. Niente a che vedere, per esempio, con Polonia o Portogallo. Ma meglio anche di Francia e Germania», come ha scritto Sergio Rizzo su "Repubblica". Quindi, per quanto riguarda i treni siamo meglio perfino dei tedeschi.

Diciamo tutto questo perché non amiamo alimentare demagogia e disfattismo. Non è vero che l'Italia è un Paese finito e non è vero neppure che i politici siano tutti ladri corrotti e incapaci: lo abbiamo scritto anche domenica scorsa. Temiamo i demagoghi e i populisti che oggi vanno in cerca di voti solleticando la pancia di un popolo preoccupato e arrabbiato: abbiamo la sensazione che sarebbero, una volta arrivati al governo, una medicina peggiore della malattia.

Ma fatta questa lunga, lunghissima premessa, veniamo al dunque. E cioè. La cosiddetta Vecchia Politica sta facendo del suo meglio, in questi giorni in cui si decidono le liste dei candidati, per dare fiato all'Antipolitica. Liti, divisioni, veti incrociati, minacce di rottura di alleanze: e tutto perché? Non perché si spinga per mettere in lista candidati qualificati, dai curriculum che garantiscono una futura buona gestione della cosa pubblica, bensì per avere in parlamento dei fedelissimi, soggetti che lascino tranquilli i capi che hanno compilato le liste elettorali. Liste sulle quali l'elettore può incidere ben poco, essendo praticamente già decisi i nomi degli eletti sia nell'uninominale sia nel proporzionale. E questo sarebbe il meno: già si fanno le prove, per il dopo-voto, di coalizioni di governo diverse da quelle pre-voto; si ipotizza un governo M5S-Lega, oppure Pd-Forza Italia. Forse ancor più grottesco il fatto che qualcuno abbia già proposto un "governo del presidente" che abbia il solo scopo di cambiare la legge elettorale (appena varata!) per tornare poi al voto subito dopo con un altro sistema. Domenica scorsa abbiamo fatto un appello contro l'astensione: ma se la campagna elettorale va avanti in questo modo, non lamentiamoci poi se il partito del non-voto e quelli della "pancia" diventeranno maggioranza assoluta.

