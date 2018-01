Le sparatorie di massa sono una specialità Usa?

Domani Donald Trump pronuncerà il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione e i giornali americani sono pieni di speculazioni sui temi che il presidente toccherà nella sua prima solenne prolusione. Quasi certamente, però, non parlerà del problema che sconcerta di più noi stranieri e anche molti suoi compatrioti che però, è bene dirlo, sull'argomento sono spaccati in due. Parliamo di quell'«american carnage», quel «massacro americano», di cui il presidente aveva parlato, anche se in tono metaforico, visto che alludeva al declino e all'impoverimento dell'americano medio, nel suo cupissimo discorso di insediamento proprio un anno fa.

Noi però lo vogliamo prendere in parola e intendiamo con «massacro americano» proprio il numero elevatissimo - in rapporto agli altri paesi occidentali - di cittadini Usa che muoiono per un colpo di arma da fuoco. Si tratta di circa 33.000 persone all'anno anche se, bisogna dirlo, per circa la metà si tratta di suicidi. L'anno scorso sono state uccise con le armi da fuoco, secondo le cifre del sito «gunviolencearchive» che è molto preciso e, bisogna dirlo, decisamente contrario all'uso delle armi, 15.586 persone. Quest'anno - fermando il conto a ieri - siamo già a 1.088 persone. Sempre secondo questo sito nel 2018 le «sparatorie di massa» - definite come quegli episodi dove ci sono state più vittime, cioè morti e feriti - sono già state 22. Compreso, la settimana scorsa, un attacco a una scuola a Benton nel Kentucky dove sono morti due alunni di 15 anni e 14 altri sono rimasti feriti. Anche lo sparatore, che è stato arrestato, è un ragazzo di 15 anni.

Benton è un paesino di 4.500 anime, non un ghetto urbano dove la violenza è di casa. Allo stesso modo Sutherland Springs, in Texas, dove due mesi fa un uomo con disturbi mentali ha massacrato 25 persone in chiesa, è - o meglio era - un tranquillo villaggio con 362 abitanti. Quindi il primo luogo comune da sfatare è che le sparatorie avvengano sempre in un territorio urbano degradato. Non sempre è così. Anzi molti studi suggeriscono che la criminalità americana non è più sviluppata di quelle degli altri paesi occidentali, ma è, semplicemente, più letale. Un cittadino di New York, per dire, ha le stesse probabilità di un cittadino di Londra di essere rapinato, ma ha il 54% di chance in più di essere ucciso durante la rapina. C'è di più: il numero degli omicidi è calato dai picchi degli anni '90, ma è aumentato molto il numero delle persone uccise con un'arma da fuoco, piuttosto che con un coltello o con le mani nude.

E qui veniamo al cuore del problema: il numero delle armi da fuoco presenti negli Stati Uniti. Gli americani sono il 4,4% della popolazione globale, ma posseggono legalmente il 42% delle armi del mondo secondo uno studio del 2015 di Adam Lankford, professore dell'Università dell'Alabama. In Usa ci sono 270 milioni di armi e nessun altro paese ne ha più di 46 milioni. La strategia più adeguata, quindi, sembrerebbe quella di rendere più omogenee e rigorose le leggi che regolano il commercio di pistole e fucili, ma questo è quasi impossibile, visto che in Usa c'è una protezione costituzionale forte del diritto di portare armi, cioè il secondo emendamento. Detto questo, però, almeno si potrebbe tentare di limitare i danni con divieti mirati come quello di rendere illegali i congegni, tipo quello usato dal killer di Las Vegas, che permettono di far diventare automatiche le armi semiautomatiche. Ma il tempo passa e non si fa nulla. E intanto si continua a morire.

pferrandi@gazzettadiparma.net