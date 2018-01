Liste, decide il capo (perfino nel M5S)

Le liste chiuse a tarda notte. I nomi imposti dall’alto e quelli depennati a sorpresa. La rabbia degli esclusi. Si potrebbe dire che è il solito film, quello a cui si assiste a ogni tornata elettorale. Ma la pazza disputa che si è chiusa ieri sera con la presentazione delle candidature mostra qualcosa di nuovo e di diverso. Da venticinque anni, da quando è «sceso in campo», tutti i suoi avversari (ma anche i suoi alleati) accusano Berlusconi di aver creato un partito azienda dove, più che un capo, c’è un padrone che decide a suo piacimento, un partito dove non c’è spazio per i dissidenti e le minoranze. Ebbene, dopo un quarto di secolo, si può dire che tutti i suoi «competitor» si sono adeguati al modello Berlusconi. Le candidature le sceglie il capo. Solo lui. Al massimo, con l’aiuto di qualche fedelissimo. Senza giudicare la qualità dei nomi scelti, il metodo accomuna tutte le principali forze politiche. Nel Pd, Renzi ha scatenato polemiche a non finire facendo una strage fra i nomi proposti dalla minoranza, tanto che più d’uno ci ha visto il completamento del progetto del PdR, il Partito di Renzi. Non è che sia andata molto meglio fra i Cinque stelle. Prima Di Maio e i suoi hanno scelto chi poteva essere candidato alla parlamentarie, poi hanno deciso chi fra i vincitori era il caso di depennare. E nel frattempo non è ancora dato sapere quanti voti vincitori e vinti hanno raccolto nella consultazione on line che si è chiusa ormai due settimane fa. Nella Lega, Matteo Salvini non ha usato certo il fioretto contro i suoi avversari interni: obtorto collo ha salvato Bossi, ma ha tagliato i rappresentanti della minoranza, il romagnolo Pini e il mantovano Fava. Tanto da spingere quest’ultimo a dire che «Salvini si è fatto il suo partito». Ed è quello che ripetono anche gli avversari interni di Renzi e Di Maio. Questi tre giovani leader non sembrano aver appreso la lezione dei partiti della prima repubblica che avranno avuto tutti i difetti possibili, ma che almeno facevano i conti con le minoranze interne al momento dei congressi. Qui invece, tutti pensano a blindare il proprio gruppetto di fedelissimi in vista di una legislatura che sembra destinata a partire fra alleanze traballanti, ipotesi di larghe intese e promesse fantasiose.

