La sfida del 4 marzo. Scenari e sorprese

E' il giorno del tripudio e del rancore, l’indomani della presentazione delle liste che i leader dei partiti hanno riempito soltanto di uomini d’assoluta fiducia, pronti a seguire ciecamente le direttive del capo, grazie a un sistema elettorale, non a caso accettato da tutti, che disarma l’elettore senza alcuna possibilità di scelta. Come si sa, i sondaggi in vista del 4 marzo delineano la distribuzione del consenso su tre blocchi al momento lontani dal conquistare la maggioranza: Centrodestra, coalizione in netto vantaggio; M5S primo partito in solitaria tenzone; Pd in calo vertiginoso. Situazione da “impasse”. Ma il 5 marzo si potrebbero aprire scenari oggi ritenuti impensabili.

La scossa che scombina i “puzzle” messi insieme finora è l’apertura del candidato premier del Movimento 5 Stelle, Di Maio, a un’eventuale alleanza per un “governo di scopo” basato su un accordo programmatico, sulle cose da fare. Da ‘’mai con nessuno” a “con chi ci sta”, è una rivoluzione che, visto il peso del M5S, immette sul mercato politico un’offerta primaria. Stando ai numeri, tutto sarebbe possibile. I Pentastellati, infatti, saranno probabilmente la forza più votata e il Centrodestra la coalizione con il maggior consenso. Ma con il Pd che potrebbe riservare una sorpresa tale da provocare scompiglio e aggiungere complicazioni a una situazione già di per sé complicata. Facciamo qualche ipotesi.

Centrodestra al 38-40 per cento con Forza Italia davanti alla Lega. M5S al 30 per cento. Pd crollato al 21. Berlusconi indica in Antonio Tajani il candidato premier. Salvini se ne fa una ragione, magari da ministro dell’Interno; si raggiunge la maggioranza.

Altro scenario: Centrodestra, in perenne lite tra l’ex Cavaliere e la Lega, fermo al 33-34 per cento; M5S al 30 per cento; Pd al 24-25 ma, attenzione, con un numero di parlamentari maggiore dei Pentastellati: è un’ipotesi niente affatto peregrina: il complicato sistema della ripartizione dei seggi plurinominali tiene conto anche delle liste alleate (Socialisti e Verdi; Lorenzin: Bonino) che abbiano ottenuto un risultato sotto il 3 per cento ma superiore all’1 per cento: voti che verrebbero acquisiti dal Pd. Il presidente della Repubblica si troverebbe davanti a tre primazie: il Centrodestra come coalizione; M5S come lista; Pd come numero di parlamentari. Per formare una maggioranza necessitano larghe intese: impossibili senza il M5S. Nel frattempo il dissidio tra Berlusconi e Salvini è diventato insanabile: la Lega sceglie di avere le mani libere. Nel Pd caduto Renzi, c’è un nuovo corso. E Liberi e Uguali è pronta con il suo 5 per cento. Di Maio offre tre ministeri di peso…

Ultima ipotesi: boom del M5S che arriva al 37-38 per cento; Centrodestra deludente al 33 per cento (FI al 16 per cento, Lega al 13, Fratelli d’Italia al 4); Pd in affanno al 22 per cento. Liberi e Uguali al 5 per cento. Di Maio ottiene l’investitura per formare il governo: per arrivare ad avere la maggioranza mancano pochi seggi. Il presidente del Consiglio incaricato apre il M5S alle alleanze: chi ci sta? Qualcuno è pronto a escludere che, nel paese uso a correre in soccorso del vincitore, certi antichi gridati “mai” possano diventare “perché no?”.

vittorio.testa@comesermail.it