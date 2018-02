La Gazzetta cambia faccia ma non anima

In dicembre la Gazzetta di Parma ha superato, per la prima volta nella sua storia plurisecolare, l'80 per cento di quota di mercato. Per l'esattezza, ha raggiunto l'80,10 per cento. Significa che a Parma e provincia ogni giorno, su cento copie di quotidiani venduti (esclusi gli sportivi) 80,10 sono copie della Gazzetta di Parma. Anche la media annua dell'intero 2017 è la più alta di sempre: 79,65 per cento. Cifre che indicano una penetrazione nel territorio che non ha eguali.

Ma nulla sarebbe più sbagliato che dormire sugli allori, tanto più che di allori, nell'editoria mondiale, in questo momento ce ne sono pochi: siamo in una fase di grande trasformazione, nella quale tutti i giornali (Gazzetta compresa) devono fare i conti con l'impatto della rivoluzione digitale. È stato, soprattutto all'inizio, un impatto devastante. Molti parlavano di fine del giornalismo, e di un'informazione affidata «ai cittadini», attraverso «la libertà dei social». Il tempo, e l'ondata incontrollata di fake news, si sono presto incaricati di smentire simili profeti di sventura: non è concepibile una società senza un'informazione fatta da professionisti, che abbiano accesso alle fonti e che siano responsabili (civilmente e penalmente) dei loro eventuali errori. In sostanza, non è concepibile una società senza un buon giornalismo.

Resta dunque la vecchia regola delle «suole delle scarpe»: andare sul posto a vedere che cosa

è successo, verificare le notizie e raccontarle. Cambia tuttavia il modo di comunicarle, queste notizie. Oggi il giornalista deve essere, per usare un termine di moda, “multimediale”: saper cioè comunicare con più mezzi. Tra i quali la carta continua ad avere un pubblico e un valore.

Non credo alla fine della carta, e neppure i nostri lettori mostrano di crederci. La carta va però aggiornata ai tempi che corrono. E sono tempi in cui la gente vuole articoli di cronaca più sintetici e altri - di approfondimento - più lunghi; vuole pure un giornale che sia agevole da tenere in mano e da sfogliare.

Per questo da oggi la Gazzetta di Parma cambia formato, seguendo la strada intrapresa ormai da alcuni anni da tutti i più grandi giornali italiani. Da oggi siamo grandi (parlo delle dimensioni delle pagine) come il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, il Giornale, il Fatto... e via seguendo un lunghissimo elenco. Al tempo stesso, cambia anche la grafica: resta immutata la leggibilità (grandezza delle lettere e spazi fra una riga e l'altra) ma è più semplice e più chiara (pure più bella, crediamo) l'impaginazione, cioè l'insieme di titoli, testi e fotografie. Ci sono anche spazi nuovi, e più moderni, pure per i nostri inserzionisti, perché anche la pubblicità è un servizio ai lettori. Insomma ci siamo aggiornati per stare al passo con i tempi. Abbiamo cambiato faccia. Ma non l'anima: che resta quella di una lunga e gloriosa storia al servizio di Parma e dei parmigiani.

