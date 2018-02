Il “caso Ema”, quando è il Nord a fare il Sud

Ricordate Jeroen Djisselbloem? Fino allo scorso novembre era il ministro delle Finanze olandese e fino a pochi giorni fa - il 12 gennaio per l'esattezza - presidente dell'Eurogruppo e del Meccanismo europeo di stabilità. Ma molti vennero a conoscenza dell'impronunciabile economista fiammingo per la clamorosa gaffe sui Paesi del Sud Europa, tra i quali rientriamo a pieno titolo. Ebbene, secondo l'ineffabile Djisselbloem italiani e affini «spendono tutto in alcol e donne e poi vanno a chiedere aiuto».È un esempio fra tanti di come i cosiddetti «falchi», paladini dell'austero rigore germanocentrico, disprezzino l'Italia e si aggrappino a stucchevoli luoghi comuni per marcare la presunta differenza fra buoni e cattivi. Fa rabbia allora scoprire che a giocare sporco nella gara per l'assegnazione dell'Ema - l'agenzia del farmaco che in seguito alla Brexit si trasferirà da Londra nel continente - sia stata proprio l'Olanda. In breve: la candidatura di Milano sostenuta per una volta da un fronte politico compatto (la Regione a guida leghista, il Comune nelle mani del centrosinistra), supportata da un'industria farmaceutica di alto livello e da strutture idonee al rango di un'Agenzia europea (niente meno che il Pirellone uscito dalla matita di Gio Ponti) aveva tutti i numeri per aggiudicarsi l'Ema. E fino all'ultimo voto lo scorso novembre Milano era chiaramente in vantaggio poi - complice forse un «biscotto» - si arrivò al clamoroso pareggio con Amsterdam che si aggiudicò poi lo sconcertante sorteggio alla monetina. Peccato che del Vivaldi Building destinato a ospitare l'Ema in terra olandese non ci sia ancora una pietra. Peggio: non sarà pronto per il 30 marzo 2019 e costringerà i quasi 900 dipendenti dell'Agenzia a trasferirsi in una sede temporanea per nulla adeguata non garantendo la continuità dell'operato dell'agenzia europea per il farmaco. Eppure le carte olandesi garantivano il contrario.Ma come? I rigorosi falchi che avrebbero dovuto redarre un'offerta ineccepibile mentre noi andavamo a donne ubriacandoci ci deludono così? L'agenzia del farmaco è una cosa seria: si occupa della salute dei cittadini. Di più: è un giochino da 1,7 miliardi di euro di indotto che oltre ad accogliere centinaia di dipendenti (e famiglie) gestisce 325 milioni di euro per la propria struttura e ospita circa 60 mila visitatori professionali all'anno. Perché è l'Ema che monitora e autorizza i medicinali all'interno dell'Ue, valuta le domande di autorizzazione al commercio, fornisce informazioni agli operatori sanitari (e ai pazienti).La sensazione è che quel miliardo e sette che gira intorno all'European Medicines Agency ci sia stato scippato, e pure in maniera poco limpida anche se non è probabilmente tutta colpa dell'Olanda (venne a mancare il voto spagnolo, si astenne la Slovacchia, la stessa Germania ci tradì...). Resta un rammarico: se quel 19 novembre a Bruxelles il Governo italiano avesse fatto sentire di più la sua presenza, magari con il premier Gentiloni anziché il solo sottosegretario Gozi, forse oggi racconteremmo un'altra storia.atagliaferro@gazzettadiparma.net