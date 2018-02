Siamo sempre così inquieti. Ci vorrebbe un amico

Qualche settimana fa sono andato a cena da un amico. Abbiamo parlato delle nostre speranze e delle nostre necessità, anche delle nostre incazzature, cose di lavoro, di famiglia eccetera. Sono le chiacchierate che facciamo a fine giornata, e che chiamiamo di "decompressione". Quella sera è come se fosse venuto fuori un elenco delle cose di cui siamo alla ricerca, perché il nostro cuore è perennemente alla ricerca di qualcosa.

La mattina dopo questo mio amico ha mandato via WhatsApp una foto che aveva appena scattato in un istituto di ricovero per anziani. Si vedeva un lungo corridoio e, in fondo, un uomo seduto. Era don Otello Terzoni, il sacerdote nato 80 anni fa a Varano Marchesi e morto l'altra notte a Vaio. Sotto la foto era scritto: «È sempre lì che mi aspetta. Trovato cosa cercavo».

Don Otello gli aveva cambiato la vita tanti anni fa, e da allora non lo aveva mai abbandonato, perché così succede quando un incontro diventa un'amicizia. Solo quando questi amici ci lasciano ci rendiamo conto che ci affanniamo per tante cose, ma nulla ci è più vitale di una persona che ci sappia ascoltare, capire, volerci bene. Per certi aspetti, l'amicizia è l'amore più disinteressato. Ha detto una volta Ermanno Olmi che, se andrà in paradiso, le prime persone che vorrà incontrare saranno gli amici della sua vita.

