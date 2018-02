Di chi è figlio il pistolero vendicatore di Macerata

E’ figlio nostro, figlio di questo tempo malato di intolleranza e violenza che divampano ogni giorno in parole sconsiderate, insulti, allegorie assassine, disprezzo, professioni di odio. Il pistolero vendicatore di Macerata non è pazzo, è un normale mostro figliato dalla nostra incapacità di essere una società civile illuminata, giusta e severa, rispettosa delle regole e inflessibile nel sanzionare i reati; non in grado di esprimere un ceto politico e governi capaci di affrontare le emergenze nel migliore dei modi, cioè prevedendo le situazioni di rischio, unendo le forze anziché strumentalizzare gli errori.

Il dramma dei migranti, coinciso con la più pesante e lunga crisi economica della storia repubblicana, ha avuto e continua ad avere costi sociali altissimi. Centinaia di giovani di colore sono alla mercé della malavita, polizia e carabinieri sono pochi, le nostre leggi permissive, le carceri insufficienti. E’ il terreno più fertile per il rigoglioso sviluppo di estremismi xenofobi e razzisti. Condannato ovviamente il gesto, molti però riconoscono al folle sparatore l’attenuante del disagio di convivenza con l’invasione di “troppi neri”. Il solo parlare di "attenuante" è il segno che adesso siamo davvero sull’orlo del baratro. Solo un patto nazionale che coinvolga tutta la società e lo Stato, cioè ciascuno di noi, potrà salvarci.

vittorio.testa@comesermail.it