Ma perché tanta rabbia e tanto vuoto tra i ragazzi?

Alle pagine 6 e 7 trovate un'inchiesta sulle baby gang. Siamo partiti da una domanda: perché tanti ragazzi finiscono in quelle bande? Allo stesso modo possiamo chiederci: perché tanti ragazzi si drogano? Cosa c'è dietro tanta tristezza, tanta rabbia, tanto vuoto?

Pensate anche alla vicenda di Pamela, la giovane uccisa a Macerata. Certo il maggior responsabile della sua morte è chi l'ha fatta a pezzi, con spaventosa violenza. Per lui la pena deve essere durissima e soprattutto certa. Così come non è più differibile, anche per evitare folli reazioni xenofobe, una regolamentazione seria dell'immigrazione.

Ma mi ha colpito il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, quando ha scritto che, «dietro a questa morte, che nasce in un contesto di droga, c'è un lungo elenco di colpevoli... Pamela ha cominciato a morire il giorno in cui si è lasciata convincere che la droga poteva essere la risposta al suo problema di vivere». Era una bella ragazza, era sana, che «problema di vivere» poteva avere? Eppure su Facebook aveva scritto: «Tutti dipendiamo da qualcosa per dimenticare il dolore».

Forse dobbiamo chiederci se non abbiamo costruito un mondo in cui l'unico modo per affrontare il dolore è cercare di dimenticarlo: con la droga o intruppandosi in una banda, o anche semplicemente riempiendoci di cose. Se anche arrestassero tutti gli spacciatori e i delinquenti del pianeta, questa domanda resterebbe aperta.

michele.brambilla@gazzettadiparma.it