Il rimpatrio dei 600.000 irregolari? E' impossibile

Silvio Berlusconi si accoda a Matteo Salvini e promette 600.000 rimpatri di immigrati irregolari. Si tratta di una insostenibile sciocchezza, a prescindere da ogni legittimo motivo umanitario.

Poiché solo una parte degli interessati sono registrati dalle autorità di pubblica sicurezza e hanno un domicilio noto, si renderebbe necessario un imponente rastrellamento in ogni città in ogni villaggio. E, ammettiamo pure che, coinvolgendo l’Esercito e le varie polizie, il rastrellamento riesca: i «catturati» dovrebbero essere custoditi in apposite strutture dalle quale dovrebbe essere vietato e impossibile allontarsi. In tre parole: «campi di concentramento».

Già questi due momenti incontrerebbero insuperabili ostacoli giuridici: costituzionali e di diritto amministrativo e penale.

Né il rastrellamento né questo genere di detenzione sono ammessi dal sistema costituzionale nel quale viviamo, né dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

Immaginiamo ora che le operazioni vadano in porto. Altri ostacoli: mancata conoscenza del paese di origine di gran parte degli immigrati che, adeguatamente istruiti, ne celano il nome; sicuro rifiuto delle nazioni destinatarie dei rimpatri per ragioni politiche e di reinserimento. Ci vorrebbero paccate di miliardi di euro per convincerle.

Insomma, solo una promessa-bufala.