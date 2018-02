Le promesse elettorali e il debito pubblico

A meno di un mese dal voto le promesse elettorali abbondano. Meno imposte sul reddito, aumento delle pensioni, abolizione di canone Rai, bollo auto e tasse universitarie, istituzione del salario minimo orario, introduzione di bonus e incentivi vari. E poi il reddito minimo garantito, chiamato universale, di cittadinanza o di dignità, in base a chi lo propone.

Promesse con nomi diversi che tuttavia - se fossero mantenute (e si tratta di un grosso se) - avrebbero la medesima conseguenza: un impatto negativo sul debito pubblico.

Ma nessuno sembra curarsi del debito. Nonostante abbia raggiunto - anche senza promesse elettorali - quasi duemila e trecento miliardi di euro, l’equivalente di circa 40 mila euro a testa compresi neonati e centenari. Numeri che dovrebbero suscitare qualche preoccupazione. Per diverse ragioni.

La prima è che il pagamento degli interessi sottrae preziose risorse alla crescita. Nel 2016 la spesa per interessi è stata di oltre 66 miliardi, nel periodo 2007-2016 di 760 (in media quasi il 5% di pil all’anno), negli ultimi 20 anni di 1.700. E’ un flusso enorme. Destinarne anche una frazione a investimenti pubblici darebbe ossigeno all’economia.

Vi è poi un effetto “spiazzamento” sugli investimenti del settore privato, che si trova a competere con quello pubblico per attrarre il risparmio.

Tra gennaio 2018 e dicembre 2022 - sostanzialmente la prossima legislatura - scadranno 47 miliardi di euro di bot, 734 di btp, 85 di cct e 32 di ctz, per un totale di circa 900 miliardi. Rifinanziarli sottrarrà risorse agli investimenti privati.

Molto importante è poi il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo: un indicatore che misura lo stato di salute di un paese. Un termometro che in Italia mostra una temperatura piuttosto alta, attorno al 132%. A questi livelli, nel caso di shock economici sfavorevoli la gestione del debito potrebbe divenire insostenibile. Sia per la difficoltà di rifinanziamento che per l’esplosione della spesa per interessi.

In questi anni la politica monetaria della Banca Centrale Europea è stata per l’Italia una medicina provvidenziale. Il Quantitave Easing ha diminuito il rischio di crisi di fiducia nel debito sovrano, tenuti bassi i tassi d’interesse e favorito il ritorno alla crescita. Creando l’illusione che il debito non fosse un problema. Ma da gennaio 2018 il QE è stato dimezzato (da 60 a 30 miliardi al mese) e il programma potrebbe terminare entro fine anno. Nel 2018 la quota di liquidità che la BCE indirizzerà ai titoli del debito italiano dovrebbe essere di solo 60 miliardi, contro i 117 del 2017.

La cura Draghi volge al termine. Purtroppo l’Italia non ne ha approfittato e il termometro del debito mostra ancora temperature elevate. Che sono ignorate in campagna elettorale. L’economia italiana è abituata alla febbre alta. Ma se dovesse tornare a serpeggiare il rischio di polmonite, potremmo essere i primi a prenderla.

