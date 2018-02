Conti pubblici l'Europa ci giudica

In agenda abbiamo tutti segnato il 4 marzo, giorno delle elezioni. Faremmo meglio a sfogliare anche le pagine di maggio. Perché sarà allora che la Commissione europea scioglierà la riserva espressa sui nostri conti pubblici. Il dubbio di Bruxelles è che la riduzione del debito strutturale non arrivi nemmeno a quello 0,3% del Pil già concessoci al posto dello 0,6%. Sarebbero dolori.

Come cittadini dobbiamo augurarci due cose. La prima: di avere un governo stabile dopo il voto, anche se al momento pare arduo. I nostri rapporti con l'Europa affidati a un governo Gentiloni in carica per inerzia nel caos politico sarebbero imbarazzanti e ci porrebbero in una condizione di ulteriore debolezza.

La seconda: che l'Ue non ci sanzioni. Mercoledì le ultime previsioni economiche hanno ribadito sì la nostra crescita, ma all'1,5% (nessun fa peggio), un brodino rispetto al 2,4% dei 19, il dato migliore da dieci anni che spinge i tecnici di Bruxelles a parlare di «espansione robusta e duratura» (per loro). Nonostante lo scudo di Draghi attivo almeno fino a settembre e la ripresina in atto, siamo esposti a enormi rischi sui mercati, che peraltro iniziano a dare segni di nervosismo. Chi non sembra preoccuparsi sono i politici, che in campagna elettorale fanno i conti regolarmente senza l'oste. Cosa racconteranno agli italiani se a maggio non solo non ci saranno i soldi per le fanfaronate elettorali ma dovremo stringere ulteriormente la cinghia per pagare il conto a Bruxelles?