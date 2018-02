Ma meno male che c'è il festival di Sanremo

Non si trova in giro nessuno che dica di averlo visto, ma il festival di Sanremo ha fatto gli ascolti più alti dal 1999: oltre dieci milioni di italiani davanti alla tv, una media del 51,1 per cento di share. Il festival è come la Dc nella Prima Repubblica: non c'era un cane che ammettesse di votarla, ma quando si contavano i voti, per mezzo secolo ha avuto la maggioranza.

Sanremo ha superato per longevità anche la Dc, arrivando quest'anno alla 68esima edizione. È sopravvissuto a tutto: perfino al papato (Ratzinger si dimise mentre cominciava la conferenza stampa di presentazione dell'edizione del 2013) e alla rivoluzione digitale. Sono solo canzonette? Se si leggono senza musica i testi della storia del festival, sembra comicità involontaria: ma dubito che i discorsi di tanti politici di oggi siano di livello più alto.

E poi a Sanremo ci si va perché si sa cantare, non perché si è stati candidati in un collegio blindato; e si vince per merito, perché se una canzone fa pena non c'è raccomandazione che tenga. Sono solo canzonette? Può darsi. Ma ci aiutano a vivere, tra tante grane e preoccupazioni: ha ragione Mogol (un genio) quando dice che la cultura italiana è fatta all'80 per cento dalla musica leggera. Non vergogniamoci di guardare Sanremo: non sarà forse l'Italia migliore, ma di sicuro non è la peggiore.

