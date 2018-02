Cambi di casacca: parole a vanvera

È una categoria inquieta e sempre soddisfatta, quella dei richiedenti e migranti d’oro, cioè i nostri parlamentari che nel corso della legislatura hanno dato vita a 566 cambi di gruppo, un viavai impressionante compiuto da 207 deputati e 143 senatori: migrante chi una, chi due e chi addirittura dieci volte. Ne è sortito un inaccettabile cambiamento dei rapporti di forza rispetto ai risultati delle elezioni. Il fenomeno è in parte dovuto a scissioni e nascita di nuovi partiti. Ma spesso si tratta di scelte di pura convenienza di potere, addirittura di passaggi dall’opposizione alla maggioranza, veri e propri tradimenti del mandato ricevuto dagli elettori. E puntualmente, come accade anche oggi, si proclama la necessità di porre l’eletto sotto il vincolo di mandato con l’obbligo alle dimissioni in caso di uscita dal gruppo d’origine. Ma questo è impedito dall’articolo 67 della Costituzione: il parlamentare rappresenta la nazione e non il partito, senza alcun vincolo di mandato. Metter mano alla Costituzione richiede tempi lunghi. La strada più semplice è modificare i regolamenti. Al Senato l’hanno fatto, sia pure in modo tutto da verificare. Alla Camera invece nulla di nulla. Sicché il viavai continuerà anche dopo il 4 marzo. E anche allora si griderà allo scandalo contro il transfuga traditore e si accoglierà a braccia aperte quello in arrivo.

vittorio.testa@comesermail.it