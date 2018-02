Quando la Casa Bianca diventa una serie tv

Il capo dello staff del presidente della Repubblica Usa è potentissimo. E’ il braccio destro del presidente, l’uomo attraverso cui passano tutti i dossier – anche e soprattutto quelli più delicati –, l’uomo che coordina gli altri collaboratori, il pilota automatico a cui ci si affida nel giorno per giorno dell’attività amministrativa. Insomma, è il collaboratore più fidato dell’uomo più potente del mondo, e, quando è necessario, è anche un parafulmine. Si prende la responsabilità di un affare andato a male per coprire – e proteggere – il presidente. Ma solitamente si tratta di una mossa disperata.

Tutto questo è cambiato da quando alla Casa Bianca siede Donald Trump che di capi dello staff ne ha già cambiato uno e potrebbe cambiarne un altro a breve. Il tutto dopo solo un anno di presidenza. All’inizio del mandato, infatti, il capo dello staff era Reince Pribus, un classico esponente del Partito repubblicano che doveva compensare il pirotecnico e mefistofelico Steve Bannon che aveva una carica dal nome più molto più altisonante – capo stratega – e idee molto più radicali di quelle di un repubblicano classico. Ma sia Bannon che Priebus sono durati poco e sono stati travolti dall’ondata di dimissioni che ha cambiato il volto dell’Amministrazione l’anno scorso quando è arrivato l’uomo che sembrava aver portato un po’ di serenità tra i collaboratori di Trump cioè l’ex generale John Kelly, il sostituto di Priebus come nuovo capo dello staff.

Non che le cose fossero tornate normali, come dimostra «Fire and Fury» il libro di Michael Wolff uscito poche settimane fa negli Stati Uniti e che ora esce tradotto anche in Italia, uno spaccato volutamente e programmaticamente brutale, delle lotte per il potere interne alla Casa Bianca. Ma almeno le apparenze erano salve e l’unica figura assolutamente fuori dagli schemi era rimasta quella del presidente.

Solo che nei giorni scorsi anche il quadrato e disciplinatissimo generale Kelly è rimasto invischiato in una brutta storia di abusi familiari. Si tratta della moglie di Rob Porter, anzi delle mogli di Porter, il più stretto collaboratore di Kelly. L’ex generale – quando è uscita la notizia della denuncia della seconda moglie di Porter – l’ha difeso a spada tratta. Solo che subito dopo, su Twitter, sono arrivate le foto della prima moglie del suo collaboratore con un visibilissimo occhio nero e con una storia di abusi assolutamente identica all’altra. Porter si è dimesso. E Kelly non ha potuto far altro che offrire – o meglio far sapere di essere pronto ad offrire – le proprie dimissioni. Siamo ancora lontani da una crisi conclamata, ma lo scandalo si è allargato quando si è saputo che Hope Hicks, la giovanissima responsabile delle comunicazioni della Casa Bianca e amica intima di Ivanka Trump, aveva avuto una relazione con Porter. Sembra la trama di «House of Card». E’ la Casa Bianca.



