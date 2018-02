Rimborsopoli. Anche il M5S non è sempre senza peccato

Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è alle prese con un esercizio da far tremare le vene e i polsi: costretto a scovare ed espellere i parlamentari che hanno fatto i furbi proclama intatta l’alta tempra morale del Movimento inflessibile nel punire i colpevoli. Rovesciando i termini della questione, Di Maio tenta di presentare la cosiddetta Rimborsopoli come la benvenuta occasione per pubblicizzare il merito dei Pentastellati autoridottisi gli emolumenti per complessivi 24 milioni destinati al credito per le piccole imprese. Il che, secondo Di Maio, dimostrerebbe che il Movimento, eliminate le mele marce, resta sempre e comunque assai più virtuoso degli altri partiti.

Al di là delle opinioni, la vicenda dimostra ancora una volta i difetti del nostro costume politico. In primis, l’incapacità dei partiti a selezionare come si dovrebbe i candidati: cosa ancora più grave per il M5S che ha fatto dell’onestà il vessillo identitario di quell’esercito in guerra contro i malvagi che oggi scopre tra le sue file manipoli di italici “furbi”. Pochi? Forse, ma arrivati a posizioni di vertice: dunque ponendo un problema di affidabilità dell’intero Movimento. E comunque, come sarà certamente noto al Di Maio capo degli Incorruttibili, l’onestà non ha una soglia minima d’ingresso: e neppure può essere misurata in percentuali.