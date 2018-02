L'industria dimenticata in campagna elettorale

Fra i grandi assenti di questa sgangherata campagna elettorale ce n'è uno illustre: l'industria. Non è un dettaglio per un Paese che è il settimo produttore manifatturiero al mondo e il secondo in Europa (il +7,4% dell'export reso noto ieri è eloquente).

I candidati toccano a stento il nervo scoperto del debito pubblico sciorinando ricette raffazzonate o vagheggiando di coperture sbugiardate da qualsiasi analisi appena rigorosa mentre il conto lievita (altri 36,6 mld nel 2017). Ma di industria - se escludiamo quanto fatto con il piano 4.0 - non c'è traccia. Ne parla giusto il ministro Calenda, che guarda caso non è candidato.

A dire il vero Ferruccio de Bortoli - dalle colonne del Corriere - ha sottolineato che il silenzio è assordante anche da parte della élite industriale e finanziaria del Paese, invitando il mondo dell'imprenditoria a esprimersi proprio sulle castronerie delle ricette economiche dei vari schieramenti. Perché un Paese - soprattutto un Paese come il nostro - per crescere ha bisogno di un'idea larga di industria e tocca proprio alla politica determinare le scelte che avranno effetti sull'economia reale.

Ieri Confindustria ha finalmente aperto il dibattito: «Lavoro, crescita, riduzione debito» sono le parole chiave scelte da Vincenzo Boccia. Oggi a Verona le Assise di Confindustria indicheranno tutte le idee e le proposte del mondo produttivo. Sarebbe bene che i candidati, per una volta, prestassero un po' di attenzione.