Riuscire a lamentarsi anche quando si vince

L'altra sera, anzi l'altra notte, ho partecipato su Rai Radio 1 allo speciale dedicato a Parma 2020 capitale della cultura. Con me erano ospiti l'assessore Michele Guerra e lo storico Giancarlo Gonizzi. Finiti i nostri interventi, è stato dato spazio ai messaggi degli ascoltatori. Sbaglierò, ma mi è sembrato evidente il crescente stupore, lo sbigottimento da parte del conduttore del programma. A parte uno, i commenti erano tutti negativi, polemici: ma come capitale della cultura, la città è «nel degrado», niente a che vedere con quella di una volta, è piena di spacciatori, di spazzatura, e così via. Si dirà: sono i soliti rabbiosi che sfogano sui social la propria infelicità. Ma anche al nostro giornale la stragrande maggioranza dei commenti arrivati è di questo tenore.

Ora, anche noi della Gazzetta spesso parliamo di cose che non funzionano, perché un giornale deve raccontare la vita, e la vita è fatta di cose belle e altre meno belle. Ma che si debba vedere il brutto anche nel bello, mi sembra incomprensibile. Lo dico? Lo dico: penso che questa mentalità sia il peggior «degrado» di cui può soffrire una città. Peggio perfino dei pusher in centro e di qualche periferia malmessa: perché la cultura del lamento - con il rimpianto di un passato idealizzato in modo patologico - toglie ogni possibilità di un futuro migliore.

michele.brambilla@gazzettadiparma.it