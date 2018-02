Tajani l'europeista incubo di Salvini

Il duello tra Berlusconi e Salvini, gli alleati in feroce competizione tra loro, è giunto al limite estremo: non passa giorno che l’ex Cavaliere non ripeta che al massimo il segretario della Lega potrà essere un buon ministro dell’Interno e che questi non ribadisca d’essere convinto di poter diventare premier e in tal caso disposto ad affidare all’ex Cavaliere gli Esteri. Ieri il leader di Forza Italia ha voluto rinnovare la certezza d’essere lui solo il gestore della politica della coalizione, al contempo infliggendo all’alleato l’ennesima stilettata: «A Bruxelles non temono la deriva populista di Salvini perché sanno che c’è Silvio Berlusconi…».

Ma l’argomento che potrebbe peggiorare definitivamente i rapporti è quello della finora mancata indicazione del candidato premier da parte di Berlusconi: che sarebbe Antonio Tajani, il presidente del Parlamento europeo, figura di spicco del Partito popolare, stimato dalla Merkel e dai vertici di Bruxelles. Sarebbe l’ancoraggio definitivo del centrodestra a una politica moderata, europeista, in accordo con i vincoli posti dalla Commissione, una linea in rotta di collisione con quella aggressiva e ultimativa di Salvini.

Infine, Tajani, uomo moderato e portato al dialogo, dal 5 marzo in poi potrebbe essere un perfetto tessitore di intese, magari larghe…

